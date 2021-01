È da ormai diverso tempo che si parla di SoC Samsung con GPU AMD, di cui qualche giorno fa abbiamo avuto nuove conferme a seguito del lancio ufficiale del SoC Exynos 2100 che trova posto all’interno dell’ottima serie Samsung Galaxy S21.

In arrivo fra qualche mese

La collaborazione fra le due aziende dovrebbe permettere a Samsung di integrare GPU di altissimo livello e finalmente in grado di competere ad armi pari con le GPU Adreno dei SoC Qualcomm o addirittura surclassarle. Purtroppo, nonostante la conferma ufficiale da parte di Samsung, non abbiamo ancora idea di quanto le GPU AMD inizieranno ad essere integrate nei SoC della compagnia.

Questo era vero fino a qualche giorno fa, ma grazie ad un rumor lanciato su Twitter dal sempre affidabile Ice Universe, abbiamo modo di scoprire qualcosa in più sui piani del colosso sudcoreano circa l’arrivo di questa importante novità. Infatti, secondo le fonti del leaker, sembra proprio che le prime GPU AMD troveranno posto nei SoC Samsung già a partire dal Q3 2021, molto prima di quanto si pensasse, e molto probabilmente verranno implementate nelle nuove generazioni di processori Exynos 2xxx ed Exynos 1xxx.

Una delle novità più importanti, oltre alla data di lancio ben più vicina rispetto al precedente “2022”, ci svela che l’azienda avrebbe intenzione di integrare le GPU AMD sia in SoC di fascia alta – Exynos 2xxx – che in quelli di fascia media – Exynos 1xxx. Alcuni scommettono che il successore di Samsung Galaxy Z Fold2 5G sarà il primo top di gamma Samsung a fare affidamento sulle GPU AMD, ma non ci resta che attendere il solito treno di rumor e leak per scoprire se Ice Universe ci ha visto bene ancora una volta.