Mentre molte aziende hi-tech sono impegnate nello sviluppo di smartphone con display estraibili, pannelli arrotolabili e molto altro. Sony, dal canto suo, sembra avere in mente una visione piuttosto particolare di quello che potrebbe essere un nuovo smartphone di fascia alta. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini afferenti ad un brevetto pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Office), sembra che il colosso giapponese stia lavorando ad uno smartphone munito di fotocamera e speaker pop-up.

Speaker e fotocamera pop-up

Com’è possibile notare dal design di questo particolare smartphone, il corpo del terminale non vede la presenza di notch o fotocamere punch hole, ma semplicemente un bel pannello edge-to-edge abbracciato da cornici quasi impercettibili. Invece di integrare un singolo componente in movimento per attivare la fotocamera pop-up come ad esempio avviene su Xiaomi Mi 9T, l’idea di Sony è quella di offrire la fotocamera e lo speaker pop-up.

Dal brevetto sembra che Sony permetta allo smartphone di attivare l’una o l’altra, o entrambi, a seconda di varie condizioni. Una telefonata svela sia lo speaker che la fotocamera pop-up, mentre un selfie comporta l’attivazione solo del motorino per mostrare la fotocamera frontale. Ovviamente questa soluzione implica delle sfide ingegneristiche da non sottovalutare assolutamente, a partire dalla gestione dei componenti interni fino alla impermeabilità ai liquidi. D’altro canto, però, una soluzione simile potrebbe permettere all’utente di avere fra le mani un terminale compatto che, solo all’occorrenza, potrebbe crescere di dimensione a seguito dell’attivazione della fotocamera o dello speaker.

Che ne pensate di questo brevetto? Acquistereste mai uno smartphone del genere? Ditecelo nei commenti qui in basso!