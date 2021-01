Oltre alle ammiraglie, Samsung rilascia smartphone per tutte le fasce di prezzo e dopo la presentazione della gamma Samsung Galaxy S21 il colosso sudcoreano ora si appresta a lanciare un paio di dispositivi economici. La società potrebbe inoltre riproporre la fotocamera girevole di Samsung Galaxy A80 con il futuro Samsung Galaxy A82 5G.

Samsung si prepara a lanciare due smartphone economici

Secondo Ishan Agarwal, la società si prepara a lanciare Samsung Galaxy M12 e Samsung Galaxy F12, due smartphone economici con Android 11 trainati dal chipset Exynos 850.

Anche se il leaker non è sicuro che le informazioni si riferiscano a questi due smartphone, Google Play Console li menziona entrambi come dispositivi separati seppur con lo stesso set di specifiche.

Oltre al chipset Exynos 850, i due dispositivi in questione sono dotati di uno schermo LCD TFT HD+ da 6,5 pollici e verranno forniti nelle varianti da 3 GB e 4 GB di RAM con opzioni di archiviazione da 32 GB e 64 GB espandibili tramite schede microSD.

Gli smartphone offrono una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere da 8 MP. I dispositivi dovrebbero includere una batteria da 6.000 mAh.

È possibile che Samsung possa lanciare Galaxy M12 come “esclusiva online” e lo stesso smartphone come Galaxy F12 per il mercato offline. Questi dispositivi dovrebbero essere lanciati abbastanza presto in India.

Samsung Galaxy A82 5G potrebbe ripresentare una fotocamera girevole

Lo smartphone Samsung Galaxy A80 raffigurato in copertina fu lanciato nel 2019 con un’insolita fotocamera girevole e nonostante la soluzione non abbia ottenuto particolare successo, Samsung Galaxy A82 5G potrebbe riproporre una fotocamera del genere.

Secondo GalaxyClub, il colosso sudcoreano ha in cantiere Samsung Galaxy A82 5G che potrebbe adottare una fotocamera scorrevole e rotante, tuttavia il presunto Galaxy A81 l’anno scorso è stato lanciato come Samsung Galaxy Note 10 Lite, quindi è troppo presto per dire che un dispositivo con il numero di modello SM-A826B possa essere effettivamente Galaxy A82 5G.