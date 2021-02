Si ritorna a parla di Samsung Galaxy A72 dopo l’ultimo giro di rumor che ci aveva svelato il probabile design del nuovo medio gamma di Samsung. In queste ore il terminale di Samsung è stato individuato sul sistema di certificazione brasiliano Anatel, ed abbiamo modo di conoscere quello che dovrebbe essere il modulo batteria definitivo del device.

Batteria generosa e ricarica da 25 W

Secondo i documenti dell’ente di certificazione, Samsung Galaxy A72 4G sarebbe atteso con una batteria da 5000 mAh (codice prodotto EB-A426ABY) e supporto alla ricarica rapida da 25 W. Si tratta di un piccolo ma importante passo in avanti rispetto al modulo del modello Samsung Galaxy A71 da 4500 mAh, sebbene il supporto alla ricarica rapida sia rimasto praticamente immutato.

Samsung Galaxy A72 listed on Brazilian Anatel certification.

Battery : 5000mAh (EB-A426ABY)

Charging : 25W (EP-TA800B) pic.twitter.com/ARpvngIIX1 — the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 31, 2021

Gli ultimi rumor continuano ad indicare che il terminale dovrebbe avere un design caratterizzato da un pannello Infinity-O da 6,7 pollici con sensore per le impronte digitali integrato, 8 GB di RAM e processore Qualcomm Snapdragon 720G,

Samsung Galaxy A con fotocamera rotante?

Continuando a parlare del futuro della serie Galaxy A di Samsung, un nuovo brevetto del colosso sudcoreano potrebbe averci svelato il particolare meccanismo di fotocamera rotante di Samsung Galaxy A82 5G. Lo scorso 14 gennaio il WIPO (World Intellectual Property Office) pubblicava una richiesta di brevetto di Samsung in riferimento ad uno smartphone munito di una fotocamera decisamente singolare.

I tanti documenti relativi al brevetto descrivono un sistema pop-up decisamente ingegnoso con un corpo cilindrico munito di almeno tre sensori fotografici. Di default il sistema fotografico si estende completamente puntando tutti i sensori sul retro per scattare foto o riprendere video, mentre non appena si passa alla modalità selfie un ingegnoso sistema meccanizzato comporterebbe la rotazione del modulo per far apparire la fotocamera frontale.

Ad oggi è difficile prevedere se questo particolare brevetto sarà convertito in una unità funzionante all’interno di un nuovo device della serie Galaxy A, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui ci saranno novità su di esso.

In copertina Samsung Galaxy A71