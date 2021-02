Google Pixel 6, il già chiacchierato prossimo smartphone di riferimento della casa di Mountain View, potrebbe offrire sia il sensore di impronte digitali che lo sblocco mediante riconoscimento del volto.

Nella serata del 18 febbraio Google si è presa la scena rilasciando la prima Developer Preview di Android 12 ed è proprio dall’analisi del codice di quest’ultima effettuata da Mishaal Rahman di XDA Developers (link in fonte) che sono emersi indizi che lasciano pensare alla presenza di entrambi i sistemi di riconoscimento biometrico sul prossimo smartphone Made by Google.

Google Pixel 6 con sensore di impronte e face unlock?

Di Google Pixel 6 non si è parlato finora tantissimo, tuttavia le indiscrezioni emerse muovevano nella direzione di un eventuale lancio a sorpresa prima del previsto e soprattutto del ritorno del famoso radar Soli in coppia con Motion Sense.

Come molti di voi ricorderanno, la coppia aveva debuttato sulla serie Google Pixel 4, tuttavia con il successivo Google Pixel 5 era stata presa una direzione diversa, riponendo in un cassetto il riconoscimento del volto 3D e tutto il resto, in favore di un più classico (ed economico) lettore di impronte posteriore.

La stringa di codice rinvenuta da Mishaal Rahman (immagine qui sotto), come detto, fa riferimento alla presenza di entrambi i sistemi di riconoscimento e recita pure “Make unlocking your phone a breeze“, “Save time unlocking phone in your pocket” e ancora “Unlock your phone securely with your face and fingerprint“.

Di recente si è vociferato delle intenzioni di Apple di spostare Face ID e Touch ID sotto al display ed è persino emersa una richiesta di brevetto inoltrata all’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) riguardante il posizionamento di fotocamere, depth sensors, sensori biometrici e altro sotto ai display di iPhone, iPad e Apple Watch.

Naturalmente una stringa di codice è troppo poco per affermare che Google si prepari a fare lo stesso.

Leggi anche: Le novità grafiche e funzionali di Android 12 contro Android 11