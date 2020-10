Abbiamo da poco dato il nostro giudizio sull’ultima fatica di Google attraverso la recensione di Google Pixel 5 – in questo articolo vi spieghiamo come acquistarlo per l’Italia -, ma ecco che il treno dei rumor (ri)parte permettendoci di conoscere in anticipo quelli che potrebbero essere i piani di Google per il prossimo anno.

Un nuovo top di gamma per marzo 2021

Se, per il 2020, l’azienda di Mountain View ha deciso di puntare forte sulla fascia media del mercato mobile, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 sono dei veri e propri medio-gamma nonostante le ottime prestazioni della fotocamera e dell’OS, sembra che Google abbia nuovamente intenzione di aggredire con forza la fascia alta del mercato mobile.

Infatti, secondo un rumor pubblicato da Max Weinbach su Twitter, sembra che la compagnia statunitense stia lavorando a un Google Pixel di fascia alta da presentare a marzo 2021, quasi sicuramente munito del processore Qualcomm Snapdragon 875 atteso al Tech Summit 2020.

Weinbach sottolinea che il rumor gli è stato “spifferato” da due persone informate dei fatti, ma lui stesso rimarca più volte che si tratta di una voce che non può definire “affidabile” ma che vale comunque la pena di condividere. Cosa ne pensate di questo rumor? Vi aspettate un nuovo Google Pixel di fascia alta?

