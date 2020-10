L’addio al tanto sbandierato radar Soli e alle sue funzionalità è stato confermato proprio ieri sera dalla presentazione di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G. Al suo posto, la casa di Mountain View ha preferito una fronte più moderna, con cornici più sottili e un foro defilato sulla sinistra.

Che sia un bene o meno, dipende dai punti di vista, ma i nostalgici possono già tirare un sospiro di sollievo perché si vocifera già che sia Motion Sense che tale sensore Soli, potrebbero tornare su altri prodotti di casa Google, non necessariamente su un telefono ma, mai dire mai.

Il prossimo ritorno del radar Soli

Sappiamo ormai tutti che i Google Pixel di quest’anno, hanno abbandonato lo sblocco in 3D che caratterizzava i telefoni premium del 2019 per il più collaudato lettore di impronte digitali, posizionato al centro della scocca posteriore. Un ritorno al passato che segna d’altra parte l’addio al sensore Soli e alle sue funzionalità che Big G un anno fa vantava per i Pixel 4.

Tuttavia, come anticipato, il capo del reparto hardware di Google, Rick Osterloh, ha dichiarato ai colleghi di The Verge che “verranno utilizzati in futuro“. Il motivo per il quale non sono stati implementati su Pixel 5? Troppo costosi per il telefono che Google aveva in mente.

Nessun ulteriore dettaglio ci indirizza su quali dispositivi potrebbe far ritorno tale sensore, ma se così fosse, ne sapremo di più prossimamente.