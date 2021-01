Quella di oggi è una giornata estremamente ricca di aggiornamenti software nel mondo Android e non solo: accanto a vari smartphone ASUS, Samsung, OnePlus e Microsoft che stanno ricevendo update più e meno importanti, trova posto anche uno smartwatch di Huawei.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le novità di tutti questi update software.

ASUS ZenFone 7/7 Pro, ROG Phone 3: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da ASUS: gli aggiornamenti in roll out sono destinati a quello che abbiamo descritto come il top di gamma più sottovalutato del 2020 (ecco la nostra riprova), ovvero ASUS ZenFone 7 Pro, tanto quanto al fratello minore ZenFone 7 e al gaming phone per eccellenza ASUS ROG Phone 3.

Pur trattandosi di tre smartphone di assoluto livello, nei giorni scorsi si erano moltiplicate le segnalazioni di utenti impossibilitati a riprodurre contenuti in HD su applicazioni come Netflix. Come qualcuno di voi avrà già intuito, il problema riguarda il sistema di DRM Widevine di Android e in particolare il mancato rilevamento di Widevine L1.

Per fortuna ASUS non ha reso l’attesa troppo lunga e ha fatto partire il roll out di un aggiornamento che risolve il problema e restituisce ai possessori di ZenFone 7/7 Pro e ROG Phone 3 la possibilità di fruire adeguatamente dei contenuti multimediali.

L’estensione del problema è al momento sconosciuta, in ogni caso ecco un paio di screenshot che mostrano Widevine L3 così come veniva rilevato in DRM Info e Netflix.

In un primo momento ASUS suggeriva di mandare in riparazione gli smartphone interessati, per fortuna ciò non dovrebbe più essere necessario. I thread ufficiali su ZenFone 7/7 Pro e ROG Phone 3 riportano rispettivamente tra le novità: “Fixed Widevine downgrade to L3 issue” e “Fixed an issue where Netflix HD movies cannot be played“.

OnePlus 6/6T: le novità dell’aggiornamento

OnePlus 6 e OnePlus 6T non sono esattamente gli ultimi arrivati in casa del produttore cinese e pertanto non sono più in prima fila per il discorso aggiornamenti software.

Al netto di ciò, non vengono comunque abbandonati: poche ore fa, con il classico thread sul forum ufficiale, OnePlus ha comunicato il roll out di un nuovo update per questi due modelli.

L’aggiornamento porta OnePlus 6 e 6T alla versione 10.3.8 della OxygenOS e contiene le patch di sicurezza di gennaio 2021 e l’aggiornamento del pacchetto GMS di settembre 2020. Ecco il changelog ufficiale e uno screenshot:

System updates Updated MemberShip to 1.2.0.2 Updated Android Security Patch to 2021.01 Updated GMS package to 2020.09

OnePlus Store An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)



Microsoft Surface Duo: le novità dell’aggiornamento

Presentato con tantissimo entusiasmo, Microsoft Surface Duo è stato un esperimento curioso ma anche una delusione.

Adesso lo smartphone della casa di Redmond sta ricevendo un aggiornamento software che dovrebbe migliorarne il comportamento (non vedeva update da novembre 2020). Il file OTA pesa 576MB e contiene le patch di sicurezza di dicembre e gennaio, così come miglioramenti di stabilità (di UI e touch) e non solo nella versione firmware 202.1211.85. Ecco il changelog completo:

Addresses scenarios outlined in the Android Security Bulletin – December 2020 and January 2021.

Improves Surface Duo UI stability.

Adds the ability to add a caller to conference calls in certain conditions.

Improves audio quality when using speaker mode.

Improves touch stability.

Samsung Galaxy Note 10+, Note 10 Lite, F41, M21: le novità degli aggiornamenti

Come al solito, Samsung gioca un ruolo da protagonista in tema di aggiornamenti e stavolta sono davverso numerosi i modelli interessati.

Sono addirittura tre i modelli che stanno ricevendo Android 11 con One UI 3.0 in questo momento e sono: Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy M21 e Samsung Galaxy F41. Nel caso del primo troviamo la versione firmware vN770FXXU7DUA8 con tanto di patch di sicurezza di gennaio 2021. Galaxy M21, dal canto suo, riceve le stesse novità con il firmware M215FXXU2BUAC. Discorso identico per il discutibile Galaxy F41 con la versione firmware F415FXXU1BUAC.

Samsung Galaxy Note 10+ (e ovviamente anche Galaxy Note 10) sta ricevendo in Italia l’aggiornamento di gennaio 2021 con la versione firmware N975FXXS6EUA1. Ecco uno screenshot.

Huawei Watch GT 2e: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di oggi sta arrivando sullo smartwatch Huawei Watch GT 2e (ecco la nostra recensione): ben 31 MB con la versione firmware 1.0.06.20 e novità che si possono riassumere in classici fix e nelle previsioni meteo a sette giorni (le stesse già ricevute da Watch GT2).

Come aggiornare ASUS ZenFone 7/7 Pro, ROG Phone 3, OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy Note 10+, Note 10 Lite, M21, F41, Huawei Watch GT 2e

Tutti gli aggiornamenti per gli smartphone elencati sono attualmente in roll out, arriveranno automaticamente e possono essere ricercati manualmente dalle Impostazioni di sistema.

Nel caso di Huawei Watch GT 2e, non essendo un device standalone, tocca passare per lo smartphone abbinato. Ecco i passaggi da seguire:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.

