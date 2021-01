Dopo il rilascio della serie Huawei Mate 40 il produttore cinese si prepara al lancio di altri smartphone di fascia alta: Huawei P50 e Mate X2. Secondo le ultime indiscrezioni questi due smartphone adotteranno il potente SoC Kirin 9000 a 5 nm. Nel frattempo sono emersi alcuni render che mostrano la possente fotocamera posteriore di Xiaomi Mi 11 Pro.

Huawei P50, Mate X2 e MatePad Pro 2 adotteranno il chipset Kirin 9000

In precedenza Huawei ha rivelato di aver prenotato una grande quantità di chipset Kirin 9000 per le imminenti ammiraglie e anche se Huawei Mate 40 è andato in sold out, l’azienda ha una disponibilità di questi chipset sufficiente per il lancio di Huawei P50, Mate X2 e Mate 50, oltre che per il tablet MatePad Pro 2.

Il chipset Kirin 9000 utilizza il processo a 5nm di TSMC ed è basato su un’architettura Octa-core con una GPU mali-G78 a 24 core per prestazioni grafiche estreme, tuttavia Huawei non ha ancora confermato il lancio di Huawei P50 e Mate X2.

Ecco come potrebbe essere la potente fotocamera di Xiaomi Mi 11 Pro

Nuovi render emersi oggi mostrano che Xiaomi Mi 11 Pro avrà un design ritoccato rispetto a Xiaomi Mi 11, in particolare per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Proprio come la versione normale, anche il modello Pro utilizza un design orizzontale per il modulo fotocamera, tuttavia i quattro sensori sono disposti su due file.

Le immagini trapelate evidenziano la presenza di tre fotocamere, un flash e un teleobiettivo a periscopio sul lato destro del modulo bicolore marchiato con la dicitura “120X” riferita allo zoom.

Secondo precedenti speculazioni, Xiaomi Mi 11 Pro offrirà una fotocamera principale da 50 MP e sfrutterà il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Esistono dei leak secondo i quali Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Pro Extreme Edition verranno lanciati già il prossimo mese.