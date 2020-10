Per Huawei quella di oggi, 22 ottobre 2020, è una giornata piuttosto importante. Infatti, dopo aver presentato Huawei Mate 40 Pro e le tante novità relative all’ecosistema Huawei Mobile Services, il colosso cinese ha svelato anche i tanto attesi processori HiSilicon 9000 e HiSilicon 9000e.

Potenza pura e modem 5G integrato

Sebbene i nuovi processori HiSilicon non siano basati sul Cortex-A78 svelato da ARM qualche mese addietro, le prestazioni dichiarate da Huawei ci pongono difronte ad un vero e proprio mostro di potenza. Basato su processo produttivo a 5 nm, proprio come l’A14 di Apple e l’Exynos 1080 di Samsung, i processori HiSilicon 9000 e 9000e sono i primi chip a 5 nm ad integrare un modem 5G. Il chip Balong 5000 supporta fino ad una velocità di download pari a 6.5 Gbps, e Huawei dichiara che le prestazioni in upload e download sono rispettivamente 5 e 2 volte superiori a quelle del modem Qualcomm Snapdragon X55.

I core Cortex-A77 inseriti all’interno di HiSilicon 9000 e 9000e offrono prestazioni il 10% più veloci di Qualcomm Snapdragon 865+ – siamo ancora in attesa di scoprire le prestazioni di Qualcomm Snapdragon 875 -, e che la GPU Mali-G78 da 24 e 22 core è il 52% più prestante della GPU integrata all’interno del sopracitato chip di Qualcomm.

I nuovi processori offrono importanti miglioramenti anche per quanto riguarda la componente multimediale, con un ISP di sesta generazione il 50% più potente e offre fino al 48% di miglioramenti per quanto riguarda l’abbattimento del rumore digitale durante la registrazione di video.

Specifiche HiSilicon 9000 e 9000e

HiSilicon 9000

CPU 1x Cortex-A77 a 3.31 GHz 3x Cortex-A77 a 2.54 GHz 4x Cortex-A55 a 2.05 GHz

GPU Mali-G78, 24 core

RAM LPDDR5/LPDDR4X

Modem Balong 5000 5G, sub6 GHz e mmWave

ISP quad core di sesta generazione

Processo produttivo 5 nm



HiSilicon 9000e

CPU 1x Cortex-A77 a 3.31 GHz 3x Cortex-A77 a 2.54 GHz 4x Cortex-A55 a 2.05 GHz

GPU Mali-G78, 22 core

RAM LPDDR5/LPDDR4X

Modem Balong 5000 5G, sub6 GHz e mmWave

ISP quad core di sesta generazione

Processo produttivo 5 nm



Il processore HiSilicon 9000 è presente all’interno di Huawei Mate 40 Pro e Huawei Mate 40 Pro Plus, mentre il modello HiSilicon 9000e su Huawei Mate 40. Non è ancora chiaro quanto sia marcata la differenza fra i due SoC, ma siamo certi che lo scopriremo presto tramite benchmark approfonditi.