Nella giornata di ieri Xiaomi ha ufficialmente presentato Xiaomi Mi 11, il primo smartphone a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888 e indicato come uno fra i probabili smartphone di fascia alta che verranno etichettati come i migliori smartphone Android del 2021.

Xiaomi Mi 11 Pro è atteso a febbraio

Recenti rumor e leak ci hanno svelato che Xiaomi Mi 11 non resterà da solo per tanto tempo, ma che in realtà il colosso cinese ha in programma il lancio del modello Xiaomi Mi 11 Pro. In queste ore, per l’appunto, un rumor inedito pubblicato dal classico “Digital Chat Station” ci permette di scoprire quando l’azienda potrebbe svelare il sopracitato smartphone.

Secondo le informazioni condivise su Weibo, sembra che Xiaomi Mi 11 Pro potrebbe essere presentato subito dopo la “Festa di Primavera” che si svolge ogni anno in Cina a metà febbraio. Il leaker è convinto che l’azienda avrebbe intenzione di annunciare Xiaomi Mi 11 Pro a ridosso dell’evento, o al massimo subito dopo.

Gli ultimi leak circa la scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Pro parlano di un device con un hardware di altissimo livello: display a risoluzione 2K con refresh rate a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888 (ovviamente), supporto alla ricarica rapida a 100 W, RAM LPDDR5 e storage su formato UFS 3.1.