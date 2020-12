Dopo tanta attesa, durante il Tech Summit 2020 il colosso statunitense ha finalmente svelato il processore Qualcomm Snapdragon 888, la nuova generazione di SoC (System-on-a-Chip) indicato per gli smartphone Android di fascia alta in arrivo nel 2021. In queste ore Qualcomm svela i risultati benchmark di Qualcomm Snapdragon 888, di cui in questa news andiamo a sottolineare gli importanti passi in avanti rispetto alla precedente generazione.

Lo Snapdragon 888 è la strada per il futuro

La CPU Qualcomm Kryo 680 è in grado di generare il 25% in più di performance se confrontato con la precedente generazione, merito anche della possibilità di raggiungere frequenze pari a 2.8 GHz. Il boost di prestazioni deriva certamente dal processo produttivo a 5 nm, ma anche dal sottosistema di CPU basato sul Cortex-X1 di ARM.

Le prestazioni della GPU Adreno 660, accompagnate da un innovativo sistema di gestione delle alte frequenze e di sviluppo del calore, permettono agli smartphone di fascia alta di nuova generazione di offrire alte prestazioni più a lungo, per più tempo, garantendo ad ogni OEM la possibilità di scegliere il bilanciamento di prestazioni più in linea con le loro necessità.

Per via della situazione in cui viviamo che ha impedito a Qualcomm di inviare i sample di test ai vari organi di terze parti, l’azienda ha testato le prestazioni del processore con i migliori sistemi di benchmark disponibili sul mercato. Si tratta di risultati sintetici che ci offrono un quadro generale di cos’è capace di offrire il processore in aree come CPU, GPU e AI, in attesa che altri test permettano di valutare la qualità del SoC in test “sul campo”.

Ognuno dei risultati presenti nella tabella soprastante sono stati registrati utilizzando il reference design di Qualcomm Snapdragon 888, ideale e consigliato per offrire il miglior bilanciamento fra prestazioni e gestione dei consumi in un utilizzo quotidiano.

La distribuzione sul mercato di Qualcomm Snapdragon 888 è attesa per il Q1 2021 ma, ad esempio, sappiamo che Xiaomi ha già in programma di lanciare Xiaomi Mi 11 già a partire da questo mese.