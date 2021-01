Ormai lo sanno anche le pietre: fra due giorni durante l’Unpacked 2021 la famiglia Samsung Galaxy S21 verrà finalmente annunciata dopo mesi di rumor e leak che ci hanno permesso di scoprire (quasi) tutto sui nuovi smartphone Android top di gamma di Samsung per l’inizio del 2021.

Fra le tante anticipazioni che circolano ormai da diversi mesi sui telefoni di Samsung, una dovrebbe essere confermata da un importante leak circa la confezione ufficiale di Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra: l’assenza del caricabatterie e delle cuffiette in confezione. Entrambe le confezioni sono di colore scuro e il materiale marketing circa il contenuto della confezione indica quanto segue:

Tutto ciò ripercorre quanto fatto da Apple qualche mese fa con il lancio di iPhone 12, una decisione che Samsung aveva dapprima deriso e su cui poi era invece ritornata per eliminarne traccia.

Passando ad un altro smartphone ma restando sempre all’interno della fascia alta del mercato, un nuovo rumor su Huawei P50 svela che la compagnia cinese starebbe valutando di immettere sul mercato due versioni differenti di Huawei P50 in termini di OS: una con Android e HarmonyOS, ed una con HarmonyOS.

#Huawei – Back with some big new of Huawei P50 series ✌️✌️

Huawei P50 Pro

• For Globally – Harmony OS / Android OS both variant

• For China – Harmony OS

• Launch lately in Spring or after, that earlier I had confirmed.

• Kirin 9000 (1/3)#HuaweiP50Pro #HuaweiP50 https://t.co/xBWfv5yjnf pic.twitter.com/hI3E2khbnZ

— Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) January 9, 2021