Ormai non sorprende più di tanto il fatto che Samsung faccia dell’ironia ogni volta che Apple rilasci nuovi iPhone. Il colosso sudcoreano ha infatti ironizzato in merito alla decisione presa dall’azienda di Cupertino di non includere più il caricabatterie da parete e le cuffie EarPods nella gamma iPhone 12, ma ora Samsung ha rimosso il relativo post dalla sua pagina caraibica di Facebook.

Samsung beffa Apple, ma poi rimuove il post

Il post in questione parlava di come Samsung offra tutto il necessario con i propri smartphone, dal display con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz fino al caricabatterie, ma a questo punto il motivo che ha portato Samsung a rimuovere il post sembra ovvio.

Apple è nota per le sue scelte drastiche, come abbandonare il jack audio da 3,5 mm su iPhone 7 e il caricabatterie da parete sugli ultimi iPhone, ma non è raro che col tempo le altre aziende finiscano per seguire l’esempio che poco dopo diventa una norma.

Apple afferma di aver rimosso il caricabatterie da parete e le EarPods da iPhone 12 per motivi ambientali, in quanto l’azienda risparmierà due tonnellate di rifiuti, mentre le emissioni annuali si ridurranno del 10%; inoltre Apple potrà spedire il 70% in più di confezioni nello stesso lotto, riducendo così i costi di logistica e gestione. Non è da escludere che tutti gli smartphone nel prossimo futuro verranno spediti senza il caricabatterie da parete.

Samsung Galaxy S21 è atteso a gennaio per colpire Huawei e Apple, ma gli ultimi rapporti hanno suggerito che la prossima serie Samsung Galaxy S21 sarà senza caricabatterie e cuffie nella confezione e probabilmente è per questo motivo che la società ha cancellato i post che prendevano in giro Apple.

