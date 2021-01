Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale dell’attesa serie Samsung Galaxy S21, in programma per giovedì 14 gennaio e in Rete sono state pubblicate quelle che dovrebbero essere le prime immagini realizzate dal produttore coreano per la diffusione attraverso la stampa oltre ad altri rendering.

Le immagini in questione si soffermano su uno dei punti di forza degli smartphone della prossima serie top di gamma del colosso coreano, ossia il comparto fotografico posteriore, che sulla variante Ultra sarà potenziato (con un sensore ulteriore) rispetto a quello che troveremo sulla versione “base” e su quella “Plus”.

Le due immagini, inoltre, ci permettono di ammirare anche un’insolita colorazione tendente al viola (oltre ad una più classica nera) ed una parte del display, caratterizzato da un foro al centro in alto per la fotocamera frontale e da cornici ridotte ai minimi termini.

Le immagini, infine, ci confermano la grande cura anche nei più piccoli dettagli prestata dal colosso coreano per la nuova generazione della sua offerta di punta.

Ecco altre immagini rendering dei device del colosso coreano, diffuse da Roland Quandt, che ci mostrano altre colorazioni (in tutto potrebbero essere 11: black, brown, gold, gray, navy, pink, red, silver, titanium, violet, white):

Le principali feature di Samsung Galaxy S21

I tre smartphone della serie Samsung Galaxy S21 potranno contare su un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Samsung Exynos 2100 (a seconda dei mercati di destinazione), un display Dynamic AMOLED dalle dimensioni generose (6,2 pollici, 6,7 pollici e 6,8 pollici) e con supporto al refresh rate a 120 Hz, almeno 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G, una fotocamera frontale da 10 megapixel e interfaccia One UI 3.0 basata su Android 11.

Il comparto fotografico posteriore potrà contare su tre sensori (uno principale da 12 megapixel, uno ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel) nelle varianti base e Plus mentre la versione Ultra potrà contare su una soluzione più performante, dotata di quattro sensori (incluso un sensore teleobiettivo con zoom ottico 10x).

Ed a proposito di Samsung Galaxy S21 Ultra, questo modello dovrebbe poter contare su alcune chicche aggiuntive, come il supporto S Pen (che non sarà comunque integrato nella scocca), 16 GB di RAM, il supporto MicroSD e il supporto contemporaneo alla risoluzione QHD+ e al refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda i prezzi, stando alle ultime indiscrezioni si potrebbe partire da 849 euro per la variante base, 1.049 euro per quella Plus e 1.349 euro per quella Ultra, con esordio in Europa in programma per il 28 gennaio.

Infine, gli utenti che pre-ordineranno Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbero ricevere in regalo sia le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro che Samsung Galaxy SmartTag mentre chi sceglierà le altre due versioni dovrebbe ricevere Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy SmartTag. Staremo a vedere.