Vodafone proroga promozioni natalizie e per acquistare smartphone a rate

In questi giorni Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di prorogare di una settimana alcune promozioni natalizie – Infinito Xmas compresa – e altre soluzioni dedicate all’acquisto di smartphone a rate.

La nuova scadenza è fissata per il 17 gennaio 2021 e le promozioni coinvolte sono: “Natale vicino a chi ami”, Giga Family TNP, Infinito Smartphone Edition, Promo Rata Zero e Promo Special Giga.

“Natale vicino a chi ami” per utenti senior

La prima, “Natale vicino a chi ami“, era stata lanciata il 10 dicembre 2020 ed è rivolta ai clienti over 60 attraverso le offerte generazionali Vodafone Facile o l’offerta di rete fissa per gli anziani Tutto Facile Fisso + Mobile.

Entrambe le offerte permettono ancora di acquistare: Doro 8040 a 99 centesimi di euro al mese per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo (su carta di credito, 39,99 euro su conto corrente), oppure Doro 7060 a 0 euro al mese per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo (su carta di credito, 29,99 euro su conto corrente).

I due smartphone senior possono essere acquistati anche in bundle con la Vodafone V-SOS Band, in 24 rate con Vodafone Facile: Doro 8040 e V-SOS Band a 3,98 euro al mese con anticipo di 9,99 euro, mentre Doro 7060 con V-SOS Band a 2,98 euro al mese con anticipo di 9,99 euro. In abbinamento all’offerta Tutto Facile Fisso + Mobile, si passa rispettivamente a 2,98 euro al mese e 1,98 euro al mese, in entrambi i casi sempre con anticipo di 9,99 euro.

Proroga offerte Vodafone per smartphone a rate

Come detto, le altre proroghe fino al 17 gennaio riguardano, tra le altre, la Promo Giga Family TNP (riservata ai clienti Giga Family) e Infinito Smartphone Edition, che proseguiranno senza subire variazioni.

Già prorogata a fine 2020, continua per un’altra settimana anche la Promo Special Giga, che permette di scegliere tra diversi smartphone, tra cui Samsung Galaxy A51 in 30 rate da 8,99 euro al mese e senza anticipo tramite carta di credito (corrispettivo massimo per il recesso anticipato di 100 euro). L’acquisto dello smartphone a rate viene abbinato ad un’offerta come ad esempio la Special 100 Digital Edition.

L’ultima proroga da segnalare è quella avente ad oggetto la Promo Rata Zero,che permette di acquistare smartphone OPPO, Xiaomi e Samsung con rate mensili azzerate e solo il pagamento dell’anticipo.

Nelle settimane scorse vi avevamo inoltre segnalato le ultime aggiunte con Shake it Fun, che sono:

Redmi 9AT – Con anticipo di 19,99 euro e 30 rate da 0 euro al mese. Il corrispettivo per il recesso anticipato massimo (decrescente con l’avvicinarsi della scadenza) è di 100 euro.

OPPO A53s – Con anticipo di 49,99 euro e 30 rate da 0 euro al mese. Il corrispettivo per il recesso anticipato massimo (decrescente con l’avvicinarsi della scadenza) è di 150 euro.

Oltre a Shake it Fun, la promozione può essere abbinata anche a Infinito, RED e Special 100 Digital Edition.