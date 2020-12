TIM Party accoglie il concorso Vinci Green, Vodafone proroga Infinito Xmas

Nella giornata di oggi, 29 dicembre 2020, TIM ha lanciato il nuovo concorso a premi “Vinci Green” nell’ambito del programma fedeltà gratuito (per clienti di rete fissa e mobile) TIM Party; intanto Vodafone ha deciso di prorogare varie promozioni legate all’acquisto di smartphone a rate, inclusa la Infinito Xmas.

TIM Party “Vinci Green”: info e premi

Sul sito ufficiale, il concorso viene presentato in modo eloquente: “Vinci Green con TIM Party! In palio ogni giorno un monopattino elettrico e, ad estrazione finale, una meravigliosa vacanza in un eco-resort“.

Vinci Green di TIM Party sarà attivo da oggi al 10 gennaio 2021 e, come per i precedenti concorsi dello stesso tipo, comprende dei premi giornalieri assegnati con meccanismo instant win (eventuale vincita comunicata tramite messaggio video al termine del quiz) e un premio finale, che in questo caso verrà estratto il 29 gennaio 2021.

Il concorso a premi è aperto a tutti i clienti TIM titolari di un contratto di linea mobile o fissa stipulato prima o durante il periodo di validità del concorso. Naturalmente, ai fini della partecipazione, è richiesta l’iscrizione al programma fedeltà TIM Party.

Per quanto riguarda i premi, il montepremi complessivo ammonta a 33.945 euro (IVA esclusa). Il premio giornaliero consiste in un monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter (valore 399 euro) per un totale di 55 unità, mentre quello finale sono due vacanze in un Eco-resort 4 stelle (valore 5.000 euro): un soggiorno (fruibile entro il 30 settembre 2021 o, in caso di necessità causa COVID-19, entro il 30 giugno 2022) di 7 notti e 8 giorni con Pensione Completa e Wellness & Spa ecosostenibili per 2 persone o per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini di età non superiore a 12 anni. La struttura verrà specificata al momento della vincita e, qualora i vincitori non risiedano nella provincia della struttura, riceveranno un rimborso spese per il viaggio massimo di 1.000 euro.

I partecipanti risponderanno ogni giorno a domande diverse su argomenti green, come mobilità sostenibile, risorse del pianeta e consumo dell’acqua. Come al solito, il numero dei tentativi di cui ciascun cliente TIM Party dispone dipende dal periodo di permanenza con l’operatore:

Cluster 1 : clienti TIM attivi da 12 mesi al massimo; 1 tentativo .

: clienti TIM attivi da 12 mesi al massimo; . Cluster 2 : clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni; 2 tentativi .

: clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni; . Cluster 3 : clienti TIM attivi da oltre 5 anni; 3 tentativi .

: clienti TIM attivi da oltre 5 anni; . Cluster 4 (Fisso e Mobile): clienti TIM che hanno almeno una linea fissa e mobile intestata al medesimo codice fiscale; clienti TIM che hanno una linea mobile in abbonamento; clienti TIM Unica, TIM 100%, TIM Smart, TIM Connect, TIM Super ed alcune offerte TIMVISION. 5 tentativi.

Vodafone: proroghe e Infinito Xmas

Per quanto riguarda Vodafone, l’operatore rosso ha deciso di prorogare almeno fino ai primi giorni di gennaio 2021 (10 gennaio, salvo cambiamenti) diverse promozioni per l’acquisto di smartphone con pagamento a rate. Inoltre, con le rateizzazioni in argomento viene mantenuta la possibilità di ottenere la promozione natalizia Infinito Xmas gratis, con minuti, SMS e GB illimitati per 2 mesi.

L’elenco delle promozioni Vodafone prorogate include: Promo Rata Zero, Promo Special Giga, Infinito Smartphone Edition e Giga Family TNP.

Promo Rata Zero permette di acquistare smartphone OPPO, Xiaomi e Samsung con rate mensili azzerate e solo il pagamento dell’anticipo. Nelle settimane scorse vi avevamo segnalato le ultime aggiunte con Shake it Fun, che sono:

Redmi 9AT – Con anticipo di 19,99 euro e 30 rate da 0 euro al mese. Il corrispettivo per il recesso anticipato massimo (decrescente con l’avvicinarsi della scadenza) è di 100 euro.

OPPO A53s – Con anticipo di 49,99 euro e 30 rate da 0 euro al mese. Il corrispettivo per il recesso anticipato massimo (decrescente con l’avvicinarsi della scadenza) è di 150 euro.

La promozione può essere abbinata anche a Infinito, RED e Special 100 Digital Edition.

A quest’ultima è possibile abbinare anche la Promo Special Giga, che permette di scegliere tra diversi smartphone, come Samsung Galaxy A51 in 30 rate da 8,99 euro al mese e senza anticipo tramite carta di credito (corrispettivo massimo per il recesso anticipato di 100 euro).

Le promozioni Promo Giga Family TNP (riservata ai clienti Giga Family) e Infinito Smartphone Edition proseguiranno per lo stesso periodo senza variazioni.