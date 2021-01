Vodafone rilancia la Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese

A partire da oggi, 5 gennaio 2021, Vodafone ha deciso di apportare dei cambiamenti al listino delle proprie offerte ricaricabili operator attack Vodafone Special, soprattutto con riferimento a quelle aventi Iliad come target.

Il messaggio ricevuto dalla forza vendita del noto operatore recita testualmente:

«Come anticipato sabato 2 gennaio 2021 abbandoniamo i prezzi bassi da domani 5 gennaio 2021 procederemo alla chiusura del gettone Special Unlimited 7 euro 50 GIGA verso ILIAD, oltre alla chiusura della promo Special 7.99 70 GIGA verso ILIAD e MVNO già comunicata. In linea con la sempre maggiore richiesta di GIGA da parte dei clienti ed alla focalizzazione su offerte a più alto valore, l’offerta sottoscrivibile dai clienti provenienti da Iliad e virtuali sarà la promo Special 100 Digital Edition (9.99 euro 100 GIGA in 4G)».

Insomma, Vodafone Special 100 Digital Edition diventa la nuova offerta di riferimento per i clienti provenienti da Iliad, per i quali non saranno più disponibili le Special Unlimited e Special 7,99.

Vodafone Special 100 Digital Edition: info e costi

Rilanciata qualche giorno addietro come winback, l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition – attivabile anche online a questo link – propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Sono inoltre inclusi nel prezzo: i cosidetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone; i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno sono inclusi nel costo mensile dell’offerta.

In versione operator attack, quest’offerta non prevede costi di attivazione ed è disponibile per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile).

Infine fino al 10 gennaio 2021 proseguirà promo natalizia Xmas Gift, che è compatibile anche con quest’offerta e dà accesso a 6 mesi di NOW TV Cinema in omaggio.

Novità per le altre offerte

A fine 2020 vi avevamo illustrato il rinnovato listino delle offerte operator attack Vodafone Special, ebbene ci sono alcune altre novità da segnalare: