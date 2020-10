Le novità Vodafone di ottobre 2020: Samsung Galaxy S20 FE, Oktobercash e altro

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, dà il benvenuto al mese di ottobre 2020 con una serie di novità per le proprie offerte mobile, l’ingresso di Samsung Galaxy S20 FE nel listino degli smartphone acquistabili a rate e la promozione Oktobercash per l’acquisto di device in un’unica soluzione.

Vodafone: Samsung Galaxy S20 FE e promo per utenti senior

Dal 1 ottobre, ad esempio, in vista della Festa dei Nonni 2020 celebrata ieri, i clienti con l’offerta generazionale Vodafone Facile o l’offerta di rete fissa per gli anziani Tutto Facile Fisso + Mobile, possono acquistare con carta di credito gli smartphone LG K61 o Doro 7060 entrambi con rate mensili di 0 euro ma con un anticipo di 9,99 euro.

La seconda novità è anche più interessante: dalla giornata di ieri, 2 ottobre 2020, Samsung Galaxy S20 FE è entrato nel listino degli smartphone acquistabili con la promozione Infinito Smartphone Edition, affiancandosi così ai fratelli già disponibili da mesi. La promo dovrebbe essere valida fino al 14 ottobre 2020, salvo proroghe dell’ultimo minuto e prevede la possibilità di abbinare l’acquisto dello smartphone alle offerte Vodafone Infinito Gold o Infinito Black.

Rimanendo in seno alla Infinito S20 Edition, Samsung Galaxy S20 Fan Edition è disponibile all’acquisto al prezzo di 12 euro al mese per 30 rate mensili, senza costi di anticipo. Al contempo, la promo che permetteva di scontare Samsung Galaxy S20 5G a 15 euro al mese è terminata: è tornato il prezzo standard di 20 euro al mese.

Nella promo in questione, va ricordato, è sempre inclusa l’assicurazione RED Care Kasko per 24 mesi, che permette di ottenere una riparazione dello smartphone in caso di danno accidentale ogni 12 mesi, coprendo urti, contatti con liquidi, danneggiamenti della fotocamera e dello schermo.

A prescindere dal modello di smartphone scelto dall’acquirente e dall’offerta cui lo stesso venga abbinato, l’attivazione dell’acquisto a rate Vodafone mediante il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP) prevede un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per i già clienti ricaricabili.

Vodafone promo Oktobercash

Rimanendo in tema di smartphone acquistabili con Vodafone, a partire da oggi, 3 ottobre 2020, prende corpo una nuova promozione presso i punti vendita aderenti: si chiama Oktobercash – chiaro rimando all’Oktoberfest –, sarà attiva fino al 31 ottobre 2020 e prevede una serie di smartphone disponibili all’acquisto a prezzo scontato, con pagamento in un’unica soluzione.

Ecco alcuni degli smartphone acquistabili con la nuova promozione Vodafone e le relative condizioni economiche:

Non è escludibile che in alcuni punti vendita possano essere proposti anche altri modelli; tutti comunque saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte e non è dato sapere quanto queste siano limitate.

Vodafone: novità di ottobre 2020 per le offerte di rete mobile

A partire da lunedì 5 ottobre 2020 entreranno in vigore alcuni cambiamenti relativi al listino delle offerte di rete mobile di Vodafone. Le novità attengono principalmente ai costi di attivazione delle offerte standard appartenenti alla gamma Vodafone Infinito, Red, Vodafone Easy, Vodafone Facile, Family+ e la SIM mobile con Giga Family Infinito Edition per l’omonima offerta convergente fisso mobile.

Attualmente il costo è di 31 euro, scontato a 5 euro in caso di raggiungimento di un traffico minimo durante la permanenza contrattuale (in caso contrario, vengono addebitati gli ulteriori 26 euro). Dalla prossima settimana, il costo salirà a 32,99 euro, scontato a 6,99 euro alle stesse condizioni attualmente previste.

Lo stesso identico aumento di costo di attivazione (da 5 a 6,99 euro) interesserà l’offerta Shake it Fun e tutta la gamma Shake (Shake it Easy e Shake Remix Unlimited Junior).

Il costo di attivazione dell’offerta Vodafone Easy Control (per sistemi antifurto e localizzazione, con 50 minuti, 100 SMS e 200 MB di traffico dati a 2 euro al mese), ora gratuito, passerà a 5 euro.

Vodafone TV Base

L’ultima novità attiene al servizio di streaming video Vodafone TV e consiste nella chiusura della commercializzazione del piano Vodafone TV Base, attualmente disponibile nei negozi a 1 euro al mese in promozione (scontato da 5 euro al mese), con costo di attivazione rateizzato.

Il pacchetto offre (ancora per poche ore) 6 mesi di Amazon Prime Video e i contenuti base di Vodafone TV con TV Box 4K, ovvero oltre 100 canali, con funzioni pausa e on demand di Nickelodeon e Animal Planet e il nuovo Discovery Channel; mancano i contenuti NOW TV e DAZN.

Per maggiori dettagli su Vodafone TV vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata, ricordandovi la promo che regala Amazon Prime Video per 12 mesi.