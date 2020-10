Il listino Vodafone tra la Promo a Rata Zero, gli OPPO Reno4 e altro ancora

Nella serata di ieri vi avevamo presentato le novità in arrivo nel listino di WINDTRE, questa mattina invece andiamo a vedere quelle entrate in vigore nel listino di Vodafone lo scorso 15 ottobre, anch’esse afferenti all’acquisto di smartphone a rate, tra cui i nuovi modelli della serie OPPO Reno4.

Infinito Smartphone Edition

Prima di tutto va detto che la promozione Infinito Smartphone Edition è stata prorogata: la nuova scadenza – salvo proroghe ulteriori – è ora fissata per il 29 ottobre 2020. La promozione si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti che scelgano di attivare Vodafone Infinito Gold o Infinito Black.

Rimanendo in quest’ambito, dell’aggiornamento della promo specifica Infinito S20 Edition con ingresso del nuovo e apprezzato Samsung Galaxy S20 FE vi avevamo già parlato, tuttavia adesso c’è uno sconto da segnalare: lo smartphone viene proposto senza anticipo e con 30 rate mensili da 10 euro (prima erano 12 euro). Il corrispettivo di recesso massimo anticipato è pari a 300 euro.

Gli altri due modelli previsti, ovvero Samsung Galaxy S20 5G e Samsung Galaxy S20+ 5G, rimangono saldamente al proprio posto alle solite condizioni (zero anticipo e, rispettivamente, 20 e 25 euro al mese per 30 mesi).

Passando alla Infinito iPhone, invece, è terminata la promozione relativa ad iPhone 11 128 GB: lo sconto di 3 euro al mese non è più disponibile e il device viene nuovamente proposto in 30 rate mensili da 20 euro con anticipo azzerato e corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 250 euro.

Nella promo in questione, va ricordato, è sempre inclusa l’assicurazione RED Care Kasko per 24 mesi, che permette di ottenere una riparazione dello smartphone in caso di danno accidentale ogni 12 mesi, coprendo urti, contatti con liquidi, danneggiamenti della fotocamera e dello schermo.

Promo a Rata Zero e Special Giga

Il listino degli smartphone acquistabili a rate con Vodafone si aggiorna e accoglie alcune novità. In primo luogo, OPPO A53s e Redmi Note 9S fanno il loro ingresso nella sezione riguardante la Promo a Rata Zero di Vodafone RED.

In particolare:

OPPO A53s , in abbinamento a Vodafone RED, è disponibile all’acquisto con rata a zero euro, con anticipo di 19,99 euro e corrispettivo per il caso di recesso anticipato massimo di 150 euro. I costi previsti possono essere addebitati su carta di credito o conto corrente. Non manca la possibilità di abbinamento di questo smartphone ad altre offerte, ma a condizioni economiche differenti.

, in abbinamento a Vodafone RED, è disponibile all’acquisto con rata a zero euro, con anticipo di 19,99 euro e corrispettivo per il caso di recesso anticipato massimo di 150 euro. I costi previsti possono essere addebitati su carta di credito o conto corrente. Non manca la possibilità di abbinamento di questo smartphone ad altre offerte, ma a condizioni economiche differenti. Redmi Note 9S, in abbinamento a Vodafone RED, è disponibile all’acquisto con rata a zero euro, con anticipo di 49,99 euro e corrispettivo per il caso di recesso anticipato massimo di 200 euro. I costi previsti possono essere addebitati su carta di credito o conto corrente. Non manca la possibilità di abbinamento di questo smartphone ad altre offerte, ma a condizioni economiche differenti.

Passando alla Promo Special Giga, entra a listino anche Redmi Note 9 in versione 128 GB e viene proposto senza anticipo, con addebito esclusivamente su carta di credito e 30 rate mensili da 1,99 euro in abbinamento alle offerte della gamma Special di 9,99 euro mensili, o 4,99 euro per le offerte Special intorno ai 7 euro al mese.

Altre novità nel listino: ecco OPPO Reno4 Pro e Reno4 Z

Giusto poco fa vi abbiamo parlato dell’interessante promozione che accompagna il lancio di OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro e OPPO Reno4 Z. Adesso vediamo quali soluzioni ha previsto Vodafone per l’acquisto a rate di OPPO Reno4 Pro (ecco la nostra recensione) e Reno4 Z (manca all’appello Reno4 standard).

OPPO Reno4 Pro 5G viene proposto con anticipo di 49,99 euro e pagamento tramite carta di credito alle seguenti condizioni: 30 rate da 10,99 euro con le offerte dalla gamma Infinito (corrispettivo di recesso massimo anticipato di 400 euro), 12,99 euro con Vodafone Red (corrispettivo di recesso massimo anticipato di 300 euro), 14,99 euro con Vodafone Shake, Fun, Facile, Junior e Family+ (corrispettivo di recesso massimo anticipato di 300 euro) e 15,99 euro con Vodafone C’all Global, C’all Global Max, Vodafone Special e altre offerte ricaricabili (corrispettivo di recesso massimo anticipato di 250 euro).

OPPO Reno4 Z viene propsoto con anticipo di 9,99 euro (con addebito su conto corrente) o di 69,99 euro (con addebito su carta di credito) e 30 rate, anche in questo caso variabili: da 4,99 euro al mese (per addebiti su carta di credito) o da 2,99 (per addebiti su conto corrente) con le offerte Vodafone Infinito e Vodafone Infinito Gold e Black Edition (corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro); da 6,99 euro al mese (per addebiti su carta di credito) o da 4,99 (per addebiti su conto corrente) con Vodafone RED (corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro); da 8,99 euro al mese (per addebiti su carta di credito) o da 6,99 (per addebiti su conto corrente) con Vodafone Shake, Fun, Facile, Junior e Family+ (corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro); da 9,99 euro al mese (per addebiti su carta di credito) o da 7,99 (per addebiti su conto corrente) con Vodafone C’all Global, C’all Global Max, Vodafone Special e altre offerte ricaricabili (corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro).

A prescindere dal modello di smartphone scelto dall’acquirente e dall’offerta cui lo stesso venga abbinato, l’attivazione dell’acquisto a rate Vodafone mediante il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP) prevede un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per i già clienti ricaricabili.