Vodafone tra Quiz di Happy Black Xmas, Shake it Fun e Digital Privacy & Security

Tre novità importanti nel giro di poche ore in casa Vodafone: da una parte il noto operatore di telefonia fissa e mobile ha deciso di continuare a riproporre il Quiz a premi in versione Xmas nell’ambito del programma a pagamento Happy Black; dall’altra ha lanciato ufficialmente il nuovo servizio Digital Privacy & Security; infine, Shake it Fun permette di acquistare smartphone OPPO e Redmi con Promo Rata Zero agli Under 25.

Vodafone Happy Black: i premi del Quiz versione Xmas

Anche durante il periodo natalizio i clienti Vodafone Happy Black avranno la possibilità di partecipare al gioco a premi noto come Happy Black Quiz, per l’occasione declinato in versione Xmas con nuovi premi finali allettanti che portano la firma di Samsung.

Delle nuove partnership strette da Vodafone per i premi del programma Happy Black vi avevamo già parlato qualche settimana fa, trovate comunque maggiori dettagli sul sito ufficiale.

Tornando al quiz a premi, esso proseguirà fino al 6 gennaio 2021 e sarà aperto come sempre ai clienti Vodafone Happy e Happy Black con la solita differenza: i primi avranno una sola possibilità, i secondi potranno prendere parte a tutte le sessioni di gioco. L’annuncio è stato dato direttamente da Vodafone ai propri clienti con messaggi di questo tenore:

«Caro cliente, oggi hai un invito speciale! Scopri come vincere Ricariche Vodafone ogni mercoledi’ + smartphone e altri PREMI finali Samsung Galaxy con il nostro Quiz: mettiti alla prova e premiati ora! Hai tempo fino alle 23:00. Concorso a premi valido fino al 6 Gennaio 2021. Prova a vincere! Gioca ora sull’app, vai su voda.it/happyblackquiz».

Il regolamento, con le nuove date e i nuovi premi in palio, è stato aggiornato all’interno dell’app MyVodafone e il meccanismo è il solito: in programma ogni mercoledì dalle ore 8 alle ore 23, a partire già da ieri, rimangono dunque altre quattro sessioni di gioco fino al 6 gennaio prossimo.

Sulla base delle cinque sessioni di gioco complessive, verranno stilate altrettante nuove classifiche settimanali e una classifica finale riferita proprio alla Xmas edition.

Nessuna modifica per quanto riguarda il funzionamento del quiz:

8 domande di cultura generale via via più impegnative;

si potranno leggere per 3 secondi;

le risposte corrette, fra le tre disponibili, dovranno essere indicate entro 10 secondi per ogni quesito.

In base alla correttezza e alla velocità della risposta verranno forniti alcuni punti (Happy Black Points) il cui ammontare deciderà la posizione nella graduatoria settimanale ed eventualmente in quella finale. In base ai punti ottenuti durante i vari appuntamenti settimanali, i primi 1000 classificati della rispettiva classifica settimanale riceveranno una ricarica telefonica Vodafone da 5 euro.

Per quanto riguarda i premi finali di questa edizione Xmas, Vodafone ha messo in palio tutti prodotti a marchio Samsung per i primi dieci della classifica finale e più precisamente:

Tutti i premi verranno spediti ai vincitori entro 180 giorni dall’assegnazione.

Vodafone Digital Privacy & Security

Vodafone Digital Privacy & Security è il servizio per la navigazione sicura dell’operatore che si basa su tre pilastri:

Privacy tutelata

Protezione virus e malware

Parental Control

In particolare, Vodafone Digital Privacy & Security promette protezione contro i furti di identità digitale, le frodi informatiche, la clonazione di carte e tutto quello che potrebbe essere inquadrato come minaccia digitale, da siti malevoli, malware e e-mail phishing, passando per l’attività di navigazione dei più piccoli.

Il servizio viene proposto in due piani:

Digital Privacy & Security – Include protezione contro virus, malware e siti pericolosi, protezione da attacchi di furto di identità (phishing), monitoraggio dei dati personali, Parental Control. Costa 1,99 euro al mese con primo mese di prova gratis.

Include protezione contro virus, malware e siti pericolosi, protezione da attacchi di furto di identità (phishing), monitoraggio dei dati personali, Parental Control. Costa con primo mese di prova gratis. Digital Privacy & Security Family – Include tutto quanto appena elencato e in più 5 licenze per l’app “Digital P&S Antivirus” per essere protetto anche con altre reti non Vodafone. Costa 3,99 euro al mese con primo mese di prova gratis.

Potete trovare maggiori informazioni e attivare il servizio tramite la pagina ufficiale qui sotto:

Attiva Vodafone Digital Privacy & Security

Shake it Fun con Promo Rata Zero

Tra le tante offerte Vodafone, si segnala che la Shake it Fun per Under 25, attivabile a questo link diretto, permette di abbinare altri due smartphone con Promo Rata Zero e solo un anticipo iniziale.

Disponibile presso i rivenditori aderenti, i due smartphone compatibili sono:

Redmi 9AT – Con anticipo di 19,99 euro e 30 rate da 0 euro al mese. Il corrispettivo per il recesso anticipato massimo (decrescente con l’avvicinarsi della scadenza) è di 100 euro.

OPPO A53s – Con anticipo di 49,99 euro e 30 rate da 0 euro al mese. Il corrispettivo per il recesso anticipato massimo (decrescente con l’avvicinarsi della scadenza) è di 150 euro.