La stagione natalizia si avvicina a grandi passi e Vodafone si prepara ad accoglierla nel migliore dei modi con due nuove interessanti offerte: stiamo parlando di Infinito Xmas e di Xmas Gift.

Con Vodafone Infinito Xmas tutto senza limiti

A partire da martedì 1 dicembre, Vodafone dovrebbe rendere disponibile per tutti i clienti, sia quelli attuali che i nuovi, questa offerta che ieri ha proposto ad alcuni utenti con la promozione Happy Black.

Vodafone Infinito Xmas mette a disposizione degli utenti per due mesi chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti alla massima velocità (anche in roaming europeo, con un limite quantitativo), il tutto al costo una tantum di 14,99 euro.

Alla scadenza dei due mesi, la promozione (che è inclusa gratuitamente nel caso in cui si acquisti un nuovo smartphone a rate con Happy Christmas) si disattiverà automaticamente e non comporterà il cambio del piano attivo dell’utente.

Per Natale in regalo sei mesi di cinema

Vodafone Xmas Gift è il nome di una nuova promozione lanciata ieri dal popolare operatore telefonico ed in virtù della quale con tutte le nuove attivazioni di alcune offerte (come la gamma Infinito, RED, Family+, Giga Family Infinito Edition, Shake it Easy, Shake it Fun, Vodafone Facile, C’all Global Max e Special 100 Digital Edition) sarà possibile ricevere in regalo 6 mesi di NOW TV Cinema.

La promozione, che sarà valida fino al 10 gennaio 2021, potrà essere sfruttata anche dai già clienti che entrano in Giga Family ed il codice valido per usufruire dei 6 mesi di visione gratuita di NOW TV Cinema potrà essere utilizzato fino al 7 febbraio 2021.

A partire dal settimo mese l’abbonamento a Pass Cinema di NOW TV si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, salvo disattivazione da parte dell’utente (deve essere effettuata fino a 24 ore prima della scadenza).

Vodafone raddoppia i giga

Dal 30 novembre l’operatore telefonico dovrebbe raddoppiare per i primi tre mesi i giga garantiti dalle offerte Giga Speed per le nuove attivazioni senza costi aggiuntivi.

Ciò significa che per i primi tre mesi con Giga Speed 20 gli utenti avranno 40 giga di traffico dati (e poi 20 giga) al costo mensile di 9,99 euro mentre con Giga Speed 50 avranno 100 giga di traffico dati (e poi 50 giga) al costo mensile di 13,99 euro.

Il raddoppio dei giga è previsto anche per le offerte in abbonamento: Giga Speed Plus 50 per tre mesi offrirà 100 giga a 11,99 euro al mese e Giga Speed Plus 100 offrirà 200 giga a 19,99 euro al mese. Dal quarto mese si tornerà al pacchetto di traffico dati normale.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

