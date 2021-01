La serie Samsung Galaxy S21 è senza dubbio la novità più attesa e chiacchierata del momento e nel carosello pressoché quotidiano di indiscrezioni se ne inseriscono due piuttosto interessanti: la probabile data di lancio in Europa e il numero complessivo di varianti esistenti.

Samsung Galaxy S21: ecco quando dovrebbero arrivare in Europa

La presentazione della serie Samsung Galaxy S21 è prevista per il 14 gennaio 2021, ma oggi è trapelata anche quella che dovrebbe essere la data di lancio in Europa, si parla del 29 gennaio 2021: a partire da tale data, i nuovi smartphone premium di Samsung dovrebbero essere disponibili all’acquisto presso i principali rivenditori.

A dirla tutta, non si tratta di una data completamente inedita: se ne era già parlato nel mese di novembre dello scorso anno. La parte interessante del leak odierno è che esso fa riferimento in modo specifico al mercato europeo, purtroppo però non si parla dei pre-ordini, né in termini di data di apertura né di durata degli stessi.

Secondo precedenti leak, i pre-ordini della serie Samsung Galaxy S21 dovrebbero essere particolarmente brevi e per quanto riguarda i regali, che potrebbero variare da Paese a Paese, si è parlato della S Pen o delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro.

Da questo punto di vista, un secondo leak di giornata ci fornisce un quadro più dettagliato di quelli che dovrebbero essere gli omaggi previsti per ciascun modello della serie Galaxy S21. In particolare, le menzionate nuove Samsung Galaxy Buds Pro, alle quali viene riconosciuto un valore commerciale di 229,99 euro, dovrebbero essere offerte in regalo soltanto con il modello di punta Samsung Galaxy S21 Ultra 5G; i meno costosi Samsung Galaxy S21 e S21+ saranno affiancati dalle comunque ottime Samsung Galaxy Buds Live (ecco la nostra recensione), dal valore commerciale di 189,99 euro. Nei pre-ordini di tutti e tre i modelli sarà inoltre incluso un altro regalo: il tag Bluetooth Samsung Galaxy SmartTag (valore commerciale di 29,99 euro).

Insomma, incentivi diversificati per rendere più interessanti prezzi di lancio comunque più bassi rispetto allo scorso anno. Senza dimenticare che, a differenza dello scorso anno, quando la serie Galaxy S20 faceva ancora distinzione tra varianti 4G e 5G, i nuovi modelli commercializzati anche in Europa saranno tutti 5G. Andando a riepilogare i probabili prezzi di listino, Samsung Galaxy S21 dovrebbe partire da 849 euro, Samsung Galaxy S21+ da 1.049 euro e Samsung Galaxy S21 Ultra da 1.249 euro (arrivando fino a 1.429 euro nella versione top).

Samsung Galaxy S21 si fa in… 900

La nuova serie di riferimento del brand sudcoreano sarà composta dai modelli Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra e questo già lo sapevamo.

Quello che invece ignoravamo è che questi tre modelli potrebbero diffondersi in giro per il mondo in addirittura oltre 900 varianti complessive. Quest’indiscrezione arriva dal leaker per eccellenza: evleaks, al secolo Evan Blass.

Quest’ultimo ha scoperto che il web team di Samsung ha generato proprio questo numero incredibile di URL. La lista che vedete nell’immagine non è neppure completa e comunque si spiega alla luce di tutte le varianti date da combinazioni di colorazioni, tagli di memoria e quant’altro, sia disponibili al lancio sia in un secondo momento.

A proposito delle colorazioni dei tre modelli, secondo Evan Blass saranno in totale 11 e tutte useranno il termine “Phantom”: black, brown, gold, gray, navy, pink, red, silver, titanium, violet, and white.

Nuovi render prima del lancio

Sempre in giornata sono emersi un paio di nuovi render di elevata qualità che ritraggono la serie Samsung Galaxy S21 e mettono in risalto il nuovo design language del posteriore, col comparto fotografico grande protagonista, e l’audace colorazione violet/bronze del modello Galaxy S21/S21+.