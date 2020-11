È da diverso tempo che ci occupiamo dei rumor su Samsung Galaxy S21, la nuova generazione di smartphone di fascia alta di Samsung indicata come in arrivo ad inizio 2020 e molto più probabilmente già a gennaio.

Samsung Galaxy S21 in arrivo il 14 gennaio

Ebbene in queste ore Jon Prosser ha pubblicato su Twitter un leak davvero molto importante sulla data di lancio di Samsung Galaxy S21. Infatti, secondo quando dichiarato da Prosser, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbero essere annunciati il 14 gennaio 2021 con disponibilità al pre-ordine già a partire dallo stesso giorno. Il lancio effettivo sarebbe poi previsto invece qualche settimana dopo, il giorno 29 gennaio 2021. Secondo Prosser il colosso sudcoreano avrebbe in piano sei diverse colorazioni per Samsung Galaxy S21, ovvero: nero, bianco, grigio, argento, viola e rosa.

Lato specifiche sembra che la serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe montare la One UI 3.1 basata su Android 11, processore Qualcomm Snapdragon 875 (Exynos 2100 per il nostro Paese), un display Super AMOLED da 120 Hz, certificazione IP68, speaker stereo e sensore per le impronte integrato nel display.

È questo il nuovo paio di cuffie TWS?

Ultimamente il lancio di una serie di top di gamma di Samsung viene accompagnata anche da un nuovo modello di cuffie true wireless: Samsung Galaxy S20 da Samsung Galaxy Buds+ e Samsung Galaxy Note 20 da Samsung Galaxy Buds Live. In queste ore, com’è possibile notare nel database dei trademark in America, il colosso sudcoreano ha registrato il marchio Samsung Galaxy Buds Beyond.

Sebbene non siano presenti ulteriori informazioni sul presunto nuovo paio di cuffie true wireless, la richiesta di trademark potrebbe portarci a pensare che questo modello sarebbe quello atteso al lancio assieme alla gamma Samsung Galaxy S21.