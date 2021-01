Continuiamo ad occuparci dell’imminente lancio della serie Samsung Galaxy S21, che nelle scorse ore è stato confermato dal colosso coreano per giovedì 14 gennaio 2021.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Ishan Agarwal, Samsung non avrebbe intenzione di perdere tempo e dovrebbe dare immediatamente il via ai pre-ordini dei nuovi smartphone top di gamma sia online che nei negozi fisici.

L’indiscrezione riportata si riferisce al mercato indiano ma il colosso coreano dovrebbe adottare la medesima politica anche nei Paesi europei, ove i pre-ordini dovrebbero essere attivi dal 14 gennaio al 28 gennaio, giorno in cui i nuovi device dovrebbero fare il loro esordio ufficiale sul mercato.

Inoltre, sempre in base a quanto svelato dal popolare leaker, gli utenti che pre-ordineranno Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbero ricevere in regalo sia le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro che il nuovo Samsung Galaxy SmartTag mentre chi sceglierà Samsung Galaxy S21 in versione “base” o “Plus” si dovrà “accontentare” di Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy SmartTag.

Le principali feature della serie Samsung Galaxy S21

Ricordiamo che i nuovi smartphone di Samsung dovrebbero vantare un design simile a quello dei predecessori, con un display Infinity-O Dynamic AMOLED con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria integrata e interfaccia One UI 3.0 basata su Android 11.

La versione base e quella Plus dovrebbero contare su una tripla fotocamera posteriore (in un modulo di forma rettangolare) e un display piatto mentre per la variante Ultra il produttore avrebbe deciso di puntare su una quadrupla fotocamera, uno schermo con i bordi curvi e il supporto S Pen (anche se nella scocca non dovrebbe esservi un apposito slot).

Sarà interessante scoprire quale sarà la fascia di prezzo in cui ciascuno dei tre modelli sarà lanciato, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero determinare l’eventuale successo dei nuovi device di Samsung, soprattutto se si considera quanto si sia fatta agguerrita la concorrenza.