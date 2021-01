Da parecchie settimane le anticipazioni relative alla serie Samsung Galaxy S21 stanno tenendo banco, ma l’attesa sta per giungere al termine. Tra poco più di una settimana, il 14 gennaio, il colosso sud coreano presenterà infatti la sua nuova serie di top di gamma, che arriveranno sul mercato con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni scorsi.

Dei tre modelli Samsung conosciamo ormai quasi ogni aspetto della scheda tecnica, rimangono solo da scoprire alcuni dettagli sul software e, cosa più importante, il prezzo di vendita. Nelle scorse settimane ci sono state numerose ipotesi, che ventilavano un prezzo più basso rispetto ai modelli presentati nel 2020.

Secondo quanto afferma l’operatore telefonico belga Voo, le recenti indiscrezioni erano corrette. I prezzi di Samsung Galaxy S21 partirebbero infatti da 849 euro per la versione dotata di 128 GB di memoria interna. Per Samsung Galaxy S21+ invece i prezzi partirebbero da 1.049 euro mentre Samsung Galaxy S21 Ultra, anche in questo caso nella variante con 128 GB di memoria interna, costerebbe 1.399 euro.

A titolo informativo ricordiamo che al momento del lancio Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra costavano rispettivamente 999, 1099 e 1.349 euro. L’unico modello che aumenterà di prezzo dovrebbe dunque essere la variante Ultra, giustificata però dalla presenza del digitalizzatore indispensabile per utilizzare la S Pen, ereditata direttamente dalla serie Galaxy Note.

I prezzi potrebbero comunque subire delle variazioni a seconda dei mercati, dovute in particolar modo alle differenti tassazioni dei Paesi europei. Scopriremo il 14 gennaio quelli riservati al mercato italiano.