Nel caso in cui qualcuno avesse ancora qualche piccolo dubbio al riguardo, nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale da parte di Samsung: l’atteso primo evento Galaxy Unpacked del 2021, quello in occasione del quale sarà presentata la serie Samsung Galaxy S21, si svolgerà giovedì 14 gennaio alle ore 16:00 italiane.

Il colosso coreano ha deciso di non fornire anticipazioni sui protagonisti dell’atteso evento e la breve descrizione pubblicata non ci aiuta in tal senso:

Nell’ultimo anno, la tecnologia mobile è stata al centro della scena nella vita di tutti i giorni in quanto le persone lavorano da remoto e trascorrono più tempo a casa. La transizione accelerata a un mondo che dà priorità al mobile porta con sé la necessità di dispositivi in ​​grado di trasformare la vita di tutti i giorni in un’esperienza straordinaria.

E nemmeno il video teaser dell’evento ci fornisce qualche interessante anticipazione al riguardo:

Ciò che sappiamo già è che i protagonisti principali dell’evento del 14 gennaio saranno i modelli della serie Samsung Galaxy S21: stando a quanto emerso sino a questo momento, dovrebbero essere tre, ossia una versione “base” ed una “Plus” (piuttosto simili tra loro) ed una “Ultra”, quest’ultima dotata di un comparto fotografico migliore e del supporto a S Pen (ma l’accessorio non dovrebbe avere uno slot nella sua scocca, così come invece avviene per i device della gamma Samsung Galaxy Note).

Il 14 gennaio dovrebbero essere lanciate anche le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Pro, qualche altro dispositivo indossabile e, probabilmente, anche un nuovo smartphone pieghevole.

In sostanza, pare che non ci sia il rischio di annoiarsi.

Come seguire il primo Samsung Galaxy Unpacked del 2021

L’evento sarà trasmesso in diretta e potrà essere seguito sul sito ufficiale del colosso coreano (che trovate seguendo questo link) e sui vari canali social dell’azienda.

Vi terremo informati nei prossimi giorni su tutti i dettagli per seguire anche in nostra compagnia il lancio della serie Samsung Galaxy S21.