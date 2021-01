Anche oggi nello sconfinato mondo degli smartphone Android ci sono degli aggiornamenti software da segnalare e, se un paio sono per modelli piuttosto datati, gli altri sono per device piuttosto popolari, tutti a marchio Samsung e OnePlus.

OnePlus 8 e 8 Pro: le novità dell’aggiornamento

Segnalato come sempre con un thread sul forum ufficiale, il nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è stato rilasciato nella serata di ieri.

I due attuali top di gamma del brand cinese stanno ricevendo un pacchetto OTA piuttosto generoso – 450 MB, come mostra lo screenshot – che li porta alla versione software OxygenOS 11.0.3.3 e che introduce una lunga lista di fix e la possibilità per l’utente di regolare l’altezza della tastiera per una maggiore comodità di digitazione.

Ecco il changelog ufficiale completo:

System Newly added keyboard height adjustment where you can raise or hide the bottom shortcut bar for a better input experience (Go to Settings-System-Language & input-Keyboard height adjustment) Fixed the issue of a small probability that the alarm clock starts abnormally Fixed the failure to enable auto rotate feature

Gallery Fixed a small probability issue that photos don’t display in the Gallery

Bluetooth Fixed the small probability issue that no pop-up window shows up when connecting Bluetooth headset

Network Fixed the issue that the WiFi connection failed in a specific situation

OnePlus Store (IN only) An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)



Samsung Galaxy A50, A8 2018, A3 2016: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone a marchio Samsung destinatari di questi aggiornamenti sono tre: il popolare Samsung Galaxy A50 e i non più attualissimi Samsung Galaxy A8 2018 e Samsung Galaxy A3 2016.

Procedendo con ordine, Samsung Galaxy A50 aggiunge il proprio nome alla lista dei modelli del brand sudcoreano già portati alle patch di sicurezza di gennaio 2021. Il roll out ha ad oggetto la versione firmware A505FNXXS5BTLA, la quale contiene tutti i fix della SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente rilasciata da Samsung nei giorni scorsi.

L’aggiornamento, com’era prevedibile, non contiene altre novità. D’altronde Samsung Galaxy A50 ha ricevuto da poco la One UI 2.5 e, stando alla roadmap ufficiale, dovrà ancora aspettare qualche mese prima di vedere la nuova One UI 3.0 con base Android 11 (ecco tutte le novità nel nostro approfondimento dedicato).

Passiamo adesso ai due vecchietti del gruppo: Samsung Galaxy A8 2018 e addirittura Samsung Galaxy A3 2016.

Il primo ha iniziato a ricevere nelle scorse ore l’update alla versione firmware A530FXXUFCTL2, che implementa una sola novità: le patch di sicurezza del mese di dicembre 2020. In verità la lettera “U” di solito sta ad indicare la presenza di ulteriori cambiamenti in termini di nuove feature, ma al momento non è ben chiaro in che cosa consistano.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A3 2016, è decisamente sorprendente segnalare un nuovo aggiornamento per uno smartphone vecchio di ormai cinque anni, ancora di più trattandosi di un modello economico. Oltre due anni dopo il precedente update, datato agosto 2018, Samsung Galaxy A3 2016 sta ricevendo la versione firmware A310FXXS5CTJ2, che porta la data del 15 ottobre 2020, pur lasciando le patch di sicurezza ferme a giugno 2018. Non è ben chiaro il motivo che ha spinto Samsung a rilasciare questo update, che potrebbe essere correlato al famigerato “Qmage leak”, risolto lo scorso maggio sui modelli più recenti.

Come aggiornare OnePlus 8/8 Pro, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A8 2018, Samsung Galaxy A3 2016

Tutti questi aggiornamenti sono già in roll out anche a livello europeo.

Per quanto riguarda OnePlus 8/8 Pro, qualche utente ha segnalato il mancato rilevamento con Oxygen Updater.

Passando ai Samsung, il firmware aggiornato per Galaxy A50 arriverà presto nell’archivio di sammobile, mentre il roll out per Galaxy A8 e Galaxy A6 è partito da Olanda e Belgio.