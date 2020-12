Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, chiara conferma di come continui il lavoro dell’azienda impegnata a migliorare i propri smartphone in modo da offrire ai clienti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Non indugiamo oltre e vediamo subito quali sono gli smartphone che hanno aggiornato e le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy A50

Samsung ha cominciato a rilasciare – al momento solo in India – un aggiornamento per Galaxy A50 che porta con sé le patch di sicurezza Android di dicembre 2020 e soprattutto la versione 2.5 della One UI, basata su Android 10. Questo significa che il medio di gamma di casa Samsung ha ottenuto, tra l’altro, il supporto agli adesivi Bitmoji sul display anche nella modalità Always on display, il layout “Schermo diviso” della Tastiera Samsung e – stando a quanto segnalato dagli utenti – una modalità Pro per la videocamera.

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A90 5G è stato raggiunto anch’esso – questa volta però in Corea del Sud – dall’aggiornamento alle One UI 2.5. Così come per Galaxy A50, il nuovo firmware include le ultime patch di sicurezza Android di dicembre 2020 e talune correzioni che, oltre a risolvere i bug rilevati, migliorano le performance generali e l’autonomia dello smartphone. Sono altresì presenti le novità che sono stati introdotte su Galaxy A50, come il supporto agli adesivi Bitmoji in modalità Always on display e nuove funzioni per la tastiera.

