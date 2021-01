Il 2021 di Samsung è iniziato col botto sul fronte della sicurezza. Dopo aver battuto sul tempo anche Google, rilasciando le patch di sicurezza di gennaio 2021 qualche ora prima rispetto a quelle della serie Pixel, il colosso sud coreano continua il roll out che coinvolge diversi dispositivi.

Le novità

Ieri vi abbiamo segnalato la disponibilità delle patch per la linea Galaxy S20, e oggi sono altri quattro i modelli che possono essere aggiornati. Si tratta di Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 20 (e Note 20 Ultra), Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

L’aggiornamento non porta però Android 11, con la nuova interfaccia One UI 3.0, su Galaxy S10 e Galaxy Note 10 Lite, che riceveranno un ulteriore update nel corso delle prossime settimane. Per Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Galaxy S20 Fan Edition si tratta invece di un aggiornamento basato su Android 11, già rilasciato nelle scorse settimane.

In tutti i casi l’aggiornamento si limita a introdurre le patch di sicurezza del mese di gennaio, senza portare altri miglioramenti alle prestazioni o nuove funzioni.

Novità anche per Samsung Galaxy A3 (2017), che riceve un piccolo aggiornamento (poco più di 30 MB) contenente le patch di sicurezza del mese di novembre. Non male, considerando che si tratta di uno smartphone che proprio in questi giorni compie quattro anni.

Come aggiornare le patch di sicurezza

Come sempre la procedura di installazione di un aggiornamento è molto semplice. È infatti sufficiente aprire le Impostazioni, cercare la voce Aggiornamento Software e selezionare Scarica e Installa qualora l’aggiornamento fosse già disponibile.

Le dimensioni dell’aggiornamento possono variare a seconda del modello interessato ma dovrebbe attestarsi nell’ordine dei 2-300 MB.