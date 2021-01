Samsung sta rilasciando il primo aggiornamento del 2021 e come di consueto la patch è composta da due parti. La prima riguarda la patch di sicurezza di Google per il sistema operativo Android che questa volta contiene correzioni per una criticità 48 CVE.

La seconda parte della patch di gennaio include nove correzioni di Samsung, una delle quali interessa tutti i dispositivi con un processore Exynos e risolve una vulnerabilità di sicurezza nel driver della GPU ARM Mali che era già presente da Android 8.0 e che è apparsa anche in Android 11.

La patch corregge anche il bug del sensore di impronte digitali riscontrato una volta su Samsung Galaxy S10 e su Galaxy Note 20 in determinate circostanze, ma solo con Android 10.

Samsung rilascia l’aggiornamento di gennaio 2021

Ecco gli smartphone Samsung che riceveranno la patch di gennaio:

Questo mese ci aspettiamo l’aggiornamento ad Android 11 per Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Note 10 (Plus) e Galaxy Z Fold 2, mentre Samsung Galaxy A8 probabilmente passerà a una pianificazione trimestrale.

Tra i dispositivi che vengono aggiornati ogni trimestre troviamo anche Samsung Galaxy S8, Galaxy A71, A51, A31, A21, oltre a Galaxy M21 e M31.

Per quanto riguarda i tablet, i modelli recenti sono tutti abbastanza aggiornati, sebbene Galaxy Tab S4 sia pronto per una nuova patch, inoltre, anche alcuni modelli della serie Galaxy Tab A verranno nuovamente aggiornati. Come sempre, non possiamo prevedere esattamente quando ogni dispositivo riceverà l’aggiornamento di gennaio.

