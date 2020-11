Nuovi aggiornamenti per Huawei P30/P30 Pro, OnePlus 7/7 Pro e due Samsung

Gli aggiornamenti software di oggi sono quasi tutti per gli smartphone di punta della passata generazione di OnePlus e Huawei, vale a dire OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Le uniche due eccezioni non potevano che arrivare da Samsung, con il medio di gamma Galaxy A70 e il tablet Galaxy Tab S5e.

Come comunicato nella serata di ieri con l’immancabile thread sul forum ufficiale, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software, che si segnala soprattutto per la presenza delle patch di sicurezza del mese di novembre 2020.

Le versioni della OxygenOS in arrivo sono diverse a seconda dei mercati di riferimento: 10.3.7 per le varianti Global e Indian, 10.0.10 per i modelli europei. A rimanere invariato è invece il changelog, che segnala giusto i GMS 2020.08, le patch citate e un paio di bugfix:

System

L’aggiornamento in arrivo su Huawei P30 e Huawei P30 Pro parte dal mercato cinese, è simile a quello appena descritto, ma meno nuovo.

I due ex top di gamma della casa cinese, in linea con il solito modus operandi, stanno infatti ricevendo le patch di sicurezza del mese precedente, in questo caso ottobre 2020.

In particolare, viene segnalato il passaggio alla build 10.1.0.169, dunque con base EMUI 10.1. Continua dunque l’attesa per la nuova EMUI 11.

I due aggiornamenti in casa Samsung stanno arrivando come detto su Samsung Galaxy A70 e su Samsung Galaxy Tab S5e. In questo caso i due update sono diversi per contenuto e importanza.

Samsung Galaxy A70 sta infatti ricevendo la One UI 2.5: il roll out è partito dall’Olanda un po’ a sorpresa, visto che il produttore non lo aveva preannunciato. Parliamo di un corposo pacchetto OTA da 1,4 GB, che porta in dote la versione firmware A705FNXXU5CTK4, con annesse patch di sicurezza di novembre 2020.

Ci sono naturalmente le solite novità della rinnovata UI di Samsung, relative ai Messaggi di emergenza, alla Tastiera proprietaria, nonché alla schermata Always On e alla connettività Wi-Fi. Ecco il registro delle modifiche completo:

Wi-Fi

– If quality information from nearby Wi-Fi routers can be measured, this information will appear as Very Fast, Fast, Normal, or Slow.

* This feature can be turned on or off in the “Network Quality Information View” settings.

– When attempting to access a Wi-Fi router with a password, a new added feature now allows the user to request the Wi-Fi router’s password from someone nearby who is stored in their contacts list and is already connected to that router.

* The “Request password” button will appear on the Wi-Fi password input screen when you can request a password.

Always On

Display – Bitmoji stickers are supported in Always On Display. (Clock style)

Samsung-tts.board

– A new feature has been added to the search function on the keyboard that allows the user to search on YouTube.

– Split keyboard is supported in landscape mode.

– The “Manage Input Languages” screen search on the Keyboard Settings page has recently been updated to make it easier to find keyboard input languages that the user wants to add or remove.

Messages

– A feature has been added that allows the user to call a person who is saved as a pre-configured emergency contact.

– A feature has been added that allows the user to share an emergency message with their location every 30 hours for 24 hours.