Il rilascio di Android 11 da parte di Google ha spinto i vari OEM a intensificare il lavoro per portare la nuova versione del robottino verde sui propri dispositivi e in prima linea non poteva mancare Samsung: il produttore sudcoreano si sta dando un gran da fare con la One UI 3.0, tra test interni e rilascio delle prime versioni beta.

Naturalmente i primi smartphone ad assaporare la nuova versione della One UI con base Android 11 sono stati quelli di punta: ai Samsung Galaxy S20 – dapprima in Corea del Sud e poi anche fuori dai confini domestici – pochi giorni fa si sono aggiunti i Samsung Galaxy Note 20.

Adesso, con il progressivo avvicinarsi del rilascio ufficiale della One UI 3.0 basata su Android 11 – che potrebbe avvenire già a novembre –, Samsung ha pensato bene di mettere in risalto le novità che essa porta in dote e che, sebbene non rivoluzionarie, promettono di migliorare l’esperienza utente («It provides you with meaningful innovations and improves your everyday life, ensuring that you adapt in the ever-changing world»).

Il riepilogo è stato condiviso dalla filiale della Malesia del produttore sul sito web ufficiale. A dirla tutta, Samsung Malesia non si addentra in dettagli tecnici, limitandosi ad esaltare i miglioramenti e le ottimizzazioni grafici della One UI 3.0.

Ad esempio, si pone l’accento sul rinnovato pannello dei quick toggle, che permette di gestire più comodamente i contenuti multimediali in riproduzione. In verità, non è una novità specifica di Samsung, ma di Android 11.

Lo stesso pannello delle notifiche è migliorato e ora fornisce più informazioni a colpo d’occhio, anche a smartphone bloccato.

Samsung sottolinea poi il lavoro di ottimizzazione compiuto per adattare al meglio la One UI 3.0 a schermi con diagonali e formati tanto diversi. Il pensiero va ovviamente al pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G (ecco la nostra recensione), che da chiuso usa una UI da smartphone “classico”, ma da aperto di avvicina di più ad un’esperienza d’uso simil-tablet.

A proposito di pieghevoli, Samsung non si è dimenticata del primo Samsung Galaxy Fold, che con l’update alla One UI 3.0 guadagnerà alcune funzioni del proprio erede, come Dual Preview e Rear Cam Selfie.

Infine, Samsung non tralascia un riferimento alle complessive 10 categorie supportate dalla Dynamic lockscreen sulla One UI 3.0 (contro le cinque della One UI 2.5) e al supporto alle videochiamate a schermo intero.

Come detto, queste sono solo alcune delle novità più superficiali della One UI 3.0 con base Android 11. Siete impazienti di riceverla sul vostro dispositivo? Ditecelo nei commenti.