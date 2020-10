Qualche giorno fa Samsung apriva agli utenti muniti di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G la possibilità di iscriversi al programma beta della One UI 3.0, ed ecco che quest’oggi il colosso sudcoreano ha iniziato ad avviare il rollout della beta della One UI 3.0 per i sopracitati terminali.

Parte il rollout della beta della One UI 3.0

Infatti, come viene dichiarato su Twitter dall’utente @SamsungGaryB82, gli utenti sotto gli operatori telefonici T-Mobile e Sprint, ma anche per chi possiede gli smartphone sbloccati, stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento alla beta della One UI 3.0 dopo essersi registrati all’apposito programma tramite l’applicazione Samsung Members.

La novità viene sottolineata anche da Samsung stessa che ha pubblicato un mega thread sul forum della community dove ogni utente può lasciare commenti o consigli su cosa migliorare della One UI 3.0. L’azienda fa inoltre sapere che, prima di installare la beta, gli utenti potrebbero incappare in qualche bug di troppo utilizzando alcune applicazioni bancarie, e che le applicazioni che fanno affidamento a Safety Net non sono supportate tramite Google Play Store.

La compagnia non ha inoltre indicato specifiche novità per quanto riguarda la One UI 3.0 beta per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, pertanto riteniamo corrispondano a quelle di cui abbiamo già discusso in passato.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G