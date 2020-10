È di ieri la notizia, rilasciata da Samsung, relativa all’arrivo della prima versione stabile di One UI 3.0 nel mese di dicembre. La nuova interfaccia, basata su Android 11, era finora in beta privata per gli sviluppatori, passo che precede la beta pubblica.

Parliamo al passato perché proprio oggi Samsung ha annunciato l’inizio del programma che porta la beta pubblica di One UI 3.0 sugli smartphone della famiglia Galaxy S20, annunciata nello scorso inverno. L’annuncio è visibile nella sezione “Beta notices” dell’app Samsung Members.

La prima beta pubblica porta la versione ZTJ3 e dovrebbe integrare tutte le novità introdotte nella prima beta per gli sviluppatori, identificata dal numero ZTI7. La prima novità è rappresentata da un design rinnovato, con nuove icone, una miglior organizzazione del pannello delle notifiche e dei Quick Toogle, animazioni più fluide e naturali e un feedback aptico per le interazioni comuni.

La nuova interfaccia si adatta inoltre alle differenti risoluzioni utilizzate sui tantissimi dispositivi del produttore asiatico, per offrire in ogni situazione la miglior esperienza utente possibile. Il roll out della prima beta di One UI 3.0 inizia dalla Corea del Sud, come accade molto spesso, ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato anche negli altri Paesi in cui la serie Samsung Galaxy S20 è in vendita.

Se possedete uno dei modelli interessati non vi resta che creare un account Samsung, nel caso non ne abbiate già uno, e scaricare l’app Samsung Members, per farvi trovare pronti quando la beta pubblica della nuova One UI, che ricordiamo è basata su Android 11, arriverà anche in Italia.