Google aggiorna varie app, tra cui Google Chat, YouTube Music e Google Telefono

Gli utenti ora saranno in grado di vedere le conferme di lettura nelle finestre di chat attive per conversazioni individuali su Android, iOS e sul Web, ma per il momento questa funzionalità non si sta espandendo ai messaggi di gruppo o alle stanze virtuali, anche se questo sembra inesorabile.

Google ha rinominato Hangouts Chat in Google Chat all’inizio di quest’anno e il mese scorso abbiamo anticipato che le conferme di lettura sarebbero arrivate sulla piattaforma . Ora la funzionalità sta iniziando a essere implementata più ampiamente per la gioia di non tutte le persone che utilizzano l’app.

All’inizio di quest’anno Google ha iniziato a testare la corrispondenza vocale per confermare l’identità di qualcuno quando effettua un pagamento e ora la feature è più ampiamente disponibile come modo per pagare tramite la propria voce.

Si spera che non appena la funzionalità verrà implementata nella versione stabile dell’App Google, Google Lens troverà spazio anche all’interno della scheda Discover.

La stretta integrazione tra YouTube e YouTube Music è allo stesso tempo sia una benedizione che una maledizione, soprattutto per quanto riguarda le playlist. Google ora sta finalmente lavorando su un’impostazione per YouTube Music che permette di separare i video piaciuti di YouTube.

Quando l’opzione è abilitata, i video musicali contrassegnati come piaciuti su YouTube verranno inclusi automaticamente nella playlist “I tuoi Mi piace” di YouTube Music, mentre in caso contrario verranno inclusi solo i contenuti contrassegnati come piaciuti all’interno dell’app YouTube Music.

L’impostazione non è ancora stata ampiamente implementata e per ora sembra essere solo un test per un numero limitato di utenti, tuttavia non è ancora chiaro se l’opzione sia retroattiva e se la disattivazione eliminerà tutte le precedenti occorrenze di video piaciuti visualizzati.

Google Duo ottiene la condivisione dello schermo per le videochiamate

Google ha ufficialmente lanciato in roll out ampio la condivisione dello schermo nelle videochiamate di Google Duo anticipata un paio di settimane fa, tuttavia, in base ai test di Engadget, la funzione non sembra ancora essere disponibile su tutti i dispositivi.