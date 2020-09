Google ha confermato all’inizio di questo mese che la condivisione dello schermo sarebbe stata presto disponibile per il suo servizio di videochiamata Google Duo. La feature non è ancora disponibile per tutti, ma ora possiamo dare un’occhiata a come funziona.

Come funziona la condivisione dello schermo in Google Duo

Per attivare la condivisione dello schermo basta toccare il pulsante a tre punti in basso a destra nella schermata che appare durante la chiamata con Google Duo e quindi scegliere “Condivisione schermo”.

In questo caso la finestra PiP non si attiva, quindi non è possibile vedere la persona con cui si sta condividendo il proprio schermo e non viene visualizzata nemmeno dall’interlocutore.

Un’icona rossa di chromecasting appare nella barra di stato assieme alla notifica di Duo con le opzioni per terminare la chiamata o interrompere la condivisione dello schermo, ma una volta avviata la condivisione, diventerà visibile lo schermo del dispositivo dell’altro utente e sarà possibile seguire quello che sta facendo, mentre una piccola finestra di streaming video rimane visibile in alto a destra.

La condivisione dello schermo è utile non solo per coloro che desiderano mostrare il proprio schermo ad altri partecipanti, ma anche se si desidera fornire un rapido supporto tecnico a un utente senza la necessità che quest’ultimo descriva quello che vede o invii uno screenshot.

Come aggiornare Google Duo

Poiché si tratta ancora di un’implementazione lato server, non tutti gli utenti hanno ancora la funzione abilitata. Per verificare se è presente potete aggiornare Google Duo tramite il Play Store utilizzando il badge che trovare a seguire, oppure scaricare l’APK dell’ultima versione da APK Mirror qui.

L’app Google Duo è recentemente diventata più smart con l’abilitazione dei sottotitoli per i messaggi vocali e quelli video registrati.