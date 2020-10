Google aggiorna costantemente i suoi prodotti, specialmente le sue applicazioni, nel tentativo di renderle sempre migliori. Vediamo cosa bolle in pentola per Google Documenti, Nest Hub Max, YouTube, App Google e l’app Google Home.

Google Documenti consente di menzionare colleghi nei documenti condivisi

Una nuova funzionalità è in arrivo su Google Documenti che consente a un utente di essere menzionato direttamente in un documento per un facile accesso alle azioni smart suggerite, come l’aggiunta della persona ai propri contatti o l’invio di un’e-mail. In precedenza gli utenti potevano essere menzionati solo nei commenti su un documento.

Quando si scrive in Documenti, la digitazione del simbolo “@” ora attiva un menu a discesa in cui è possibile cercare l’utente che si desidera menzionare, che tuttavia non riceverà una notifica né condividerà il file con loro automaticamente.

La funzione verrà implementata gradualmente nel corso del prossimo mese fino a raggiungere tutti i clienti di Google Workspace verso la fine di ottobre.

Google Nest Hub Max sta ottenendo un tema scuro e altro

Un video YouTube ci offre uno sguardo approfondito sulla nuova interfaccia utente di Nest Hub Max con il tema scuro e le note adesive. Un riquadro rimanda a una pagina delle impostazioni che offre la possibilità di passare tra temi chiari, scuri e automatici.

Un altro video mostra delle note adesive che lavorano su Nest Hub Max. Un comando vocale può lasciare una nota adesiva per un utente, mentre un altro comando può lasciare note adesive che l’intera famiglia può vedere. La funzionalità non è ancora stata distribuita agli utenti, ma potrebbe arrivare presto.

Le nuove icone di YouTube stanno arrivando su Android

Le nuove icone di YouTube stanno per arrivare e appaiono molto più minimali, con contorni sottili che ricordano l’app Spotify o le versioni iOS precedenti e vengono visualizzate ovunque, dalla barra di navigazione in basso, alla schermata di riproduzione video, alle impostazioni dell’app.

Il colore delle icone è inoltre più netto e passa da sfumature tenui di grigio al nero nel tema chiaro e al bianco nel tema scuro, come potete vedere nell’immagine sottostante che offre un confronto diretto tra la versione attuale e quella in arrivo.

Secondo le segnalazioni di alcuni utenti questo nuovo design delle icone ha iniziato a comparire su Android nella versione beta 15.41.32 dell’app YouTube e potrebbe diventare presto ufficiale.

L’App Google testa un nuovo collegamento a Lens

L’App Google su Android sta testando una scorciatoia a Google Lens che permette di avviare lo strumento direttamente dalla barra di ricerca come su iOS.

Alcuni utenti che utilizzano l’ultima versione beta 11.31 dell’app hanno notato l’icona di Lens all’estrema destra del campo di Ricerca Google, affiancata all’icona della ricerca vocale, tuttavia la scorciatoia a Google Lens non viene visualizzata dopo che gli utenti immettono una query. Questa funzionalità non è ancora stata ampiamente implementata.

L’app Google Home rilascia le routine “A casa e fuori” e il rilevamento della presenza

Google ha iniziato a implementare ampiamente le routine A casa e fuori casa nell’app Google Home che permettono di impostare automaticamente le temperature Eco quando tutti se ne vanno, accendere le luci o spegnere le telecamere interne quando un familiare torna a casa e altre automazioni.

Oltre a fare in modo che le azioni avvengano contemporaneamente, possono essere attivate automaticamente con il “rilevamento di presenza” utilizzando la posizione di uno smartphone associato.

In alternativa, i sensori degli altri dispositivi della smart home possono essere utilizzati per determinare se c’è qualcuno nei paraggi. Il rilevamento della presenza può essere configurato in qualsiasi momento dalle impostazioni. Questa feature è già disponibile per alcuni utenti, ma non è ancora ampiamente diffusa.