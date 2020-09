Google ha rilasciato un interessante aggiornamento per l’app di Google Home ed ha anche annunciato una novità in arrivo su Google Chat.

Novità aggiornamento 2.27 app Google Home

L’aggiornamento alla versione 2.27 dell’app di Google Home svela una migliore gestione delle lampadine smart integrate all’interno della piattaforma di Big G. Invece di mostrare i tasti “Off” e “On” al di sotto dell’icona delle lampadine presenti in casa, la versione 2.27 svela una nuova icona raffigurante lo stato di alimentazione della lampadina.

In questo modo, aprendo l’app di Google Home, è immediatamente comprensibile se una lampadina è accesa o spenta, ed eventualmente attivarla/disattivarla tramite il comando rapido posto sotto l’icona. Nel mentre, l’app di Google Home ha aggiunto anche la voce “Cosa stai configurando” per dare modo all’utente di configurare rapidamente uno nuovo dispositivo smart.

Come aggiornare l’app di Google Home

L’aggiornamento alla versione 2.27 dell’app di Google Home è attualmente in rollout sul Play Store e potete scaricarlo cliccando il badge qui in basso. In alternativa potete scaricare l’APK da questo link di APK Mirror.

Conferma di lettura su Google Chat

Venendo invece a Google Chat, il gigante di Mountain View annuncia l’arrivo di una interessante feature per quanto riguarda le chat personali. Proprio come avveniva su Google Hangouts, nelle prossime settimane gli utenti impegnati in conversazioni 1 a 1 vedranno apparire le conferme di lettura.

Come dichiara Big G, “Le conferme di lettura mostreranno al mittente quando un messaggio è stato letto dal destinatario o se il destinatario ha risposto a un messaggio da una notifica. Le conferme di lettura non saranno visibili nei messaggi di gruppo o nelle stanze virtuali“.

La novità svelata da Google dovrebbe essere disponibile non prima del 5 ottobre su Android, iOS e web.