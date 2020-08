Novità TIM tra Supergiga 100, Young Student Edition e non solo

TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si appresta a lanciare nei prossimi giorni alcune novità attinenti alle offerte di rete mobile, a partire da TIM Supergiga 100 e TIM Young Student Edition.

Nuova TIM Supergiga 100: info e costi

TIM Supergiga 100 non è un’offerta inedita, tuttavia andrà incontro ad un rinnovamento. Come espresso eloquentemente nel nome, l’offerta propone 100 GB di traffico dati al mese, a questi si dovrebbero aggiungere ora GB illimitati da usare sulle applicazioni per la didattica online. Il tutto dovrebbe essere proposto al costo di 19,99 euro al mese.

Al pari delle altre offerte della gamma, TIM Supergiga 100 dovrebbe sfruttare la rete 4G con velocità di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Non dovrebbero essere previsti costi di attivazione. Del bundle complessivo mensile, 10 GB potranno essere sfruttati in Roaming UE e 5 GB per le app di teleditattica.

TIM Supergiga 100 dovrebbe essere compatibile anche con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica, proponendo così GB illimitati invece di 100 GB al mese. Lo sfruttamento del bundle dati presuppone la presenza di credito residuo sulla SIM.

Al momento dell’attivazione della nuova TIM Supergiga 100, al cliente verrà offerta anche la possibilità di acquistare nei punti vendita dell’operatore – con pagamento in un’unica soluzione – i modem TIM al prezzo scontato di 50 euro rispetto al listino ufficiale. Ad esempio, i modem TIM Wi-Fi 4G e TIM Hub 4G 2020 saranno acquistabili rispettivamente al prezzo di 29,90 euro (invece di 79,90 euro), mentre i modem TIM Wi-Fi 4G Plus e TIM Wi-Fi 4G Plug saranno disponibili a 49,90 euro (in luogo di 99,90 euro).

Nuova TIM Young Student Edition: info e costi

Il listino delle offerte di rete mobile TIM si appresta ad accogliere una seconda novità nelle forme della TIM Young Student Edition e anche in questo caso con un focus sulla didattica online.

Al pari della precedente offerta, anche questa non è propriamente nuova: ve ne avevamo parlato un paio di mesi fa. Le novità in arrivo afferiscono principalmente al costo mensile, con un aumento di 2 euro al mese rispetto alla proposta già nota.

TIM Young Student Edition sarà disponibile all’attivazione soltanto per gli utenti under 25 e metterà a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 GB di traffico dati.

Allo stato attuale l’offerta costa 9,99 euro al mese e gli utenti che l’abbiano già attiva non subiranno rimodulazioni. Per le nuove attivazioni, invece, il costo mensile salirà a 11,99 euro.

È necessario poi precisare che il bundle mensile di 40 GB presuppone che l’utente abbia scelto come metodo di pagamento il conto corrente o la carta di credito, mentre su credito residuo i GB compresi mensilmente scendono a 20. La scelta del metodo di pagamento incide anche sui costi di attivazione dell’offerta: 9 euro per domiciliazione su un metodo di pagamento, 12 euro per addebito sul credito residuo.

Tornando ai dettagli dell’offerta, TIM Young Student Edition opera su rete TIM 4.5G, dunque offre velocità fino a 700 Mbps in download; inoltre il bundle voce illimitato non include le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e le chiamate internazionali effettuate dall’Italia verso l’estero. Naturalmente, previo rispetto di un tetto massimo mensile, l’offerta è sfruttabile anche in Roaming UE.

A rendere TIM Young Student Edition decisamente interessante c’è poi la previsione di GB illimitati per alcune categorie di app, ecco le liste:

Didattica a distanza: Microsoft Teams, Google Classroom, WeSchool, Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting e Jitsi Meet.

Chat e Social: Telegram, Whatsapp, Facebook, Skype, iMessage, Imo, Viber, Snapchat, WeChat, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm.

Musica: TIMMUSIC Platinum, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove, Radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music.

Novità per smartphone e tablet a rate

In aggiunta a queste offerte rinnovate, TIM dovrebbe introdurre delle novità per l’acquisto a rate di prodotti Samsung, Apple e Motorola.

Com’è noto, l’attivazione di una nuova rateizzazione comporta il pagamento di un contributo una tantum di 9,99 euro.

TIM dovrebbe prevedere uno sconto di 150 euro per l’acquisto di Apple iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max da 64 GB e di 120 euro per i modelli da 256 GB. Entrambi saranno comunque acquistabili a rate da 32 euro al mese, con iPhone 11 da 25 euro al mese e iPhone SE 2020 da 13 euro al mese.

In casa Samsung, di Samsung Galaxy Note 20 5G e Note 20 Ultra 5G abbiamo già parlato, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Fold 2 5G partiranno rispettivamente da 45 euro al mese dal 10 settembre e 49 euro al mese dal 18 settembre. Il primo dovrebbe richiedere un anticipo di 119 euro, il secondo di 299 euro.

Passando a Motorola, per Motorola Edge+ si parla di 30 euro al mese, mentre per Motorola RAZR 2 5G da 39 euro al mese (dopo il lancio).

In caso di rateizzazione, si potrà accedere anche al finanziamento Santander Consumer Bank.

Il listino TIM comprende anche altri smartphone e tablet (a rate o no), eccone alcuni:

Novità TIM Games e parcheggi ATAC

Dal 3 settembre 2020, infine, TIM Games dovrebbe prevedere il primo mese gratis e poi 8 euro al mese con 150 giochi in streaming, sia da casa che sullo smartphone (su rete 4G TIM senza consumare GB).

All’abbonamento sarà possibile aggiungere il solo TIM Gamepad a 1 euro al mese oppure TIM Gamepad + Decoder a 3 euro al mese. Sono comunque compatibili anche i controller Xbox 360, PlayStation 3, Logitech F710 e Logitech F510.

Ogni account potrà essere collegato ad un massimo di 3 device mobili. Su smartphone e TIMVISION Box sarà possibile provare gratuitamente i giochi per 30 minuti senza impegno.

Infine a Roma sarà possibile pagare i parcheggi ATAC sfruttando il credito telefonico.