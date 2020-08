In questi giorni TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha ripreso a proporre l’opzione SuperGiga 50 con la promozione estiva Raddoppio Giga e nel frattempo ha accolto due new entry nel listino degli smartphone acquistabili a rate: Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

TIM SuperGiga 50 con Raddoppio Giga continua

Della promozione estiva Raddoppio Giga in abbinamento all’offerta TIM SuperGiga 50 (e SuperGiga 20) avevamo già parlato a tempo debito e vi avevamo già segnalato anche il periodo di validità di questa promo: fino al 31 agosto 2020, salvo proroghe.

Evidentemente TIM ha scelto di sfruttare fino all’ultimo questo periodo, tanto che in questi giorni ha ripreso a contattare i già clienti che avessero lasciato il consenso commerciale per proporre proprio il Raddoppio Giga con l’attivazione di TIM SuperGiga 50.

Se eravate già interessati a quest’offerta, è un’occasione interessante: come si evince dal nome, la promozione permette di raddoppiare il bundle di GB compreso nell’offerta, il tutto per un periodo di tre mesi e senza costi aggiuntivi. Insomma, per un periodo di tre mesi avreste TIM SuperGiga 50 al solito costo mensile di 13,99 euro, ma con 100 GB al posto di 50 GB.

Detto che la promo è valida soltanto per le nuove attivazioni, TIM la sta continuando a proporre anche con TIM SuperGiga 20, quindi con 40 GB a mese per tre mesi (anziché 20 GB) a 9,99 euro al mese.

Samsung Galaxy Note 20/Note 20 Ultra 5G a rate con TIM

Samsung Galaxy Note 20 5G e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G sono gli ultimi nati del produttore sudcoreano e non potevano che entrare subito nel listino di TIM, che offre già la possibilità di acquistarli anche a rate.

Già comparsi nel listino di WINDTRE, i due smartphone fanno dunque capolino anche in quello di TIM, ecco a quali condizioni:

Samsung Galaxy Note 20 5G viene proposto con un anticipo di 0 euro e 30 rate mensili da 32 euro.

viene proposto con un anticipo di 0 euro e 30 rate mensili da 32 euro. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G viene proposto con un contributo iniziale di 149 euro e poi 30 rate mensili da 35 euro.

L’acquisto a rate avviene anche tramite finanziamento Santander Consumer Bank SCB. In questo caso si attiva automaticamente la Promo Smartphone che, al costo di 9,99 euro, offre 20 GB di traffico dati da sfruttare per 30 giorni (5 GB sfruttabili anche in UE). La disattivazione avviene poi automaticamente. In ogni caso il cliente è tenuto a sostenere un costo una tantum di 9,99 euro per l’attivazione della nuova rateizzazione.

L’addebito dei pagamenti è possibilesolo su carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex (non sono accettate le carte prepagate), con attivazione automatica del servizio gratuito Ricarica Automatica, se non già presente sulla linea. Qualora si opti per il finanziamento, l’addebito sarà possibile anche su conto corrente bancario.

In caso di recesso anticipato, è previsto l’addebito del corrispettivo per la cessazione anticipata e quello relativo alle rate residue contrattualmente previste.

TIM, comunque, ha in listino i due flasghip di Samsung anche per l’acquisto con pagamento in un’unica soluzione: Samsung Galaxy Note 20 5G al prezzo di listino di 1079,90 euro; Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G al prezzo di listino di 1329,90 euro.