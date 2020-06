È attivabile da oggi la nuova offerta TIM dedicata agli Under 25, che in occasione del periodo estivo potranno sottoscrivere TIM Young Student Edition Under 25. Decisamente ricca la proposta a fronte dei 9,99 euro richiesti, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di chat, social e musica.

Per poter attivare l’offerta è necessari non aver ancora compiuti il ventiseiesimo anno di età. A fronte del canone mensile di 9,99 euro i clienti potranno ottenere minuti e SMS illimitati e 40 GB di Internet, nel caso in cui l’addebito avvenga su carta di credito o conto corrente.

Se invece l’utente dovesse scegliere l’addebito su credito residuo avrebbe a disposizione solamente 20 GB di traffico Internet. Indipendentemente dall’addebito TIM Young Student Edition offre navigazione illimitata sulle più popolari app di chat, social network e musica.

È inoltre inclusa la navigazione senza consumare traffico sulle principali piattaforme di e-learning, come Microsoft Teams, WeSchool, Zoom, Google Classroom. Skype e molte altre. Per sei mesi è incluso anche l’abbonamento gratuito TIMMUSIC Platinum.

Per tre mesi è inclusa anche TIM Video Card, che consente di guardare film e serie TV sulle principali app di streaming senza consumare traffico. Al termine della promo, salvo disattivazione, il servizio avrà un costo di 9,99 euro al mese. È infine previsto un costo di attivazione di 9 euro per domiciliazione su un metodo di pagamento o di 12 euro per addebito sul credito residuo.