Google Live Caption è una delle tante funzioni esclusive di Google disponibili sui terminali Google Pixel. La feature, come sicuramente ricorderete, permette di mostrare a schermo i sottotitoli provenienti da un audio in riproduzione, garantendo così la possibilità di comprendere un discorso o guardare un video anche per chi ha problemi di udito.

Live Caption anche su Google Pixel 4

A seguito del lancio di Google Pixel 4a avevamo visto che Google Live Caption era finalmente in grado di trascrivere le chiamate, con gli altri smartphone Pixel pronti a ricevere la stessa funzione nelle settimane a seguire.

In queste ore Mishaal Rahman di XDA è riuscito ad attivare la funzione su Google Pixel 4 tramite l’apposito pannello all’interno del menu Live Caption. Infatti, come potete notare dalle immagini sottostanti, un tap sulla voce Caption calls attiva un menu pop up in cui è possibile controllare la funzione di trascrizione delle chiamate su sempre, mai e a discrezione dell’utente.

Alcuni utenti hanno risposto al tweet di Rahman indicando che la feature è adesso disponibile anche su alcuni Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3a, mentre si è ancora in attesa del suo arrivo anche su Google Pixel 2. La feature dovrebbe arrivare anche sulla serie Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T, OnePlus 8 e OnePlus Nord, ma non abbiamo informazioni su quando essa sarà disponibile.

Purtroppo Google Live Caption è attualmente disponibile solo in inglese, pertanto noi italiani siamo ancora una volta costretti ad attendere l’arrivo di una feature estremamente utile e comoda.