Nuovi aggiornamenti per questi smartphone Samsung, Xiaomi, Huawei e non solo

Se credevate che gli aggiornamenti software di oggi, 12 giugno 2020, fossero finiti, vi sbagliavate di grosso: eccone una sfilza per tutti questi smartphone Samsung, Huawei, Xiaomi, HONOR e ASUS. Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito ai dettagli dei vari aggiornamenti.

Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra 5G: le novità degli aggiornamenti

Samsung è sempre in prima linea quando si parla di aggiornamenti software e oggi tocca alla serie S20 al gran completo, più precisamente alle varianti 5G di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Su tutti e tre i modelli è in arrivo anche in Europa il firmware G98xBXXU2ATF5, che introduce le patch di sicurezza di giugno 2020.

Al netto di questo, sono presenti anche delle novità per quanto riguarda la funzione close-up zoom del modello Ultra 5G, introdotta a fine maggio. Con questo aggiornamento, la funzione viene modificata: adesso viene abilitato lo zoom 2x al posto di quello 1,5x e sono state aggiunte delle indicazioni più chiare durante l’utilizzo.

Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+: le novità dell’aggiornamento

Rimanendo in casa Samsung e in tema di patch di sicurezza di giugno 2020, parliamo adesso di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+.

A dirla tutta, non si tratta di un aggiornamento inedito: ve ne avevamo già parlato un paio di giorni fa, ma adesso il roll out ha raggiunto anche il nostro Paese, a partire come sempre dai modelli no brand.

Come vedete dallo screenshot, oltre alle patch di sicurezza, ci sono i classici miglioramenti di stabilità, la nuova build è la N97xFXXU4CTE9 e il pacchetto OTA pesa circa 809 MB.

Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro: le novità dell’aggiornamento

Di Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro vi avevamo parlato appena ieri e proprio per via di un nuovo update, tuttavia quello che vi riportiamo oggi è decisamente meno interessante, sebbene comunque piuttosto ricco.

Insomma, visto che per la MIUI 12, per adesso in roll out soltanto in Cina, ci sarà ancora da attendere un pochino, consoliamoci con quest’altro aggiornamento software.

I due attuali smartphone di punta di casa Xiaomi stanno ricevendo un pacchetto OTA da 463 MB che introduce la versione software MIUI 11.0.5.0.QJBINXM e include patch di sicurezza piuttosto datate (aprile 2020). È presente, inoltre, una nuova icona per segnalare la connessione al Wi-Fi 6 e una novità per la navigazione che interessa il mercato indiano (il supporto al NavIC). Insomma, nulla di entusiasmante, ecco un paio di screenshot.

Huawei Nova 5T: le novità dell’aggiornamento

Adesso rimaniamo in Cina, ma ci spostiamo da casa Xiaomi a Huawei: Huawei Nova 5T, uno degli smartphone attualmente più appetibili nella fascia media del mercato, sta ricevendo un nuovo firmware.

A dirla tutta, si tratta di una versione solo leggermente più nuova di quella che vi avevamo riportato a fine maggio e le novità sono di fatto le stesse: sono presenti le patch di sicurezza di maggio 2020. Di interessante c’è però che questo nuovo update sta raggiungendo modelli a brand Vodafone in Europa. Il pacchetto OTA pesa soli 125 MB e la nuova versione software è la 10.0.0.212 (C431E3R1P2).

HONOR 30 Pro e HONOR 30 Pro+: le novità dell’aggiornamento

A proposito di patch di sicurezza di maggio 2020, lo stesso aggiornamento è in roll out in questo momento anche per HONOR 30 Pro e HONOR 30 Pro+. Lo stesso aggiornamento era arrivato pochi giorni fa sui modelli HONOR 30 e HONOR 30S.

La nuova versione in arrivo su HONOR 30 Pro e HONOR 30 Pro+ è la Magic UI 3.1.0.151 e non contiene altre novità oltre alle citate patch di sicurezza e ai classici miglioramenti di stabilità.

ASUS ROG Phone 2: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti software con ASUS ROG Phone 2. Il produttore taiwanese sta rilasciando un nuovo update per il suo secondo apprezzato gamingphone e ci sono alcune novità tecniche interessanti da sottolineare.

La nuova versione in arrivo a livello globale è la 17.0240.2004.9 e introduce il supporto VoLTE e VoWiFi per gli operatori europei. ASUS ha risolto, inoltre, alcuni bug relativi al launcher proprietario, alla registrazione video e a Bluetooth e NFC. Senza dimenticare una migliorata stabilità della Fotocamera e un problema di salvataggio dei video tagliati dall’utente.

In mezzo a tutti questi fix è presente persino una novità non menzionata nel changelog: il supporto a Google Telefono, scaricabile direttamente dal Google Play Store. Per maggiori dettagli e per il changelog completo, potete fare riferimento al forum ufficiale di ASUS.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, Note 10/Note 10+, Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, HONOR 30 Pro/30 Pro+, Huawei Nova 5T, ASUS ROG Phone 2

Fatta eccezione per i due modelli HONOR, tutti gli altri aggiornamenti sono in roll out a livello globale, pertanto potete verificarne la disponibilità sui vostri smartphone semplicemente entrando nella sezione dedicata delle Impostazioni di sistema.