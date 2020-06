Samsung procede rapidamente con il rilascio delle patch di sicurezza di giugno 2020, lanciate solo ieri sulla gamma Google Pixel. L’aggiornamento riguarda già Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Flip e persino il “vecchio” Samsung Galaxy Note 8, anche in Italia.

Novità aggiornamento per Samsung Galaxy S20, Galaxy Z Flip e Galaxy Note 8

Novità gamma Samsung Galaxy S20

Dopo il rilascio per gli USA, anche le varianti Exynos di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di giugno 2020, anche nelle versioni 5G. Il firmware è il G98xFXXS2ATE7 ed è in rollout in diversi Paesi europei, Italia compresa.

Dopo i numerosi aggiornamenti migliorativi delle scorse settimane, questa volta pare che i firmware non includano altre novità al di fuori delle correzioni di sicurezza; anche il peso di circa 140 MB porta in questa direzione.

Novità Samsung Galaxy Z Flip

Aggiornamento con patch di sicurezza di giugno 2020 anche per Samsung Galaxy Z Flip: lo smartphone pieghevole sta infatti ricevendo in Italia il firmware F700FTBS1ATE3, che richiede un download di circa 200 MB. Anche in questo caso non sembrano esserci grosse novità, a eccezione delle correzioni alle vulnerabilità descritte giusto qualche ora fa dal produttore.

Novità Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8 si avvicina al compimento dei tre anni, ma non per questo viene lasciato indietro: il phablet del 2017 sta infatti ricevendo in Italia l’aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2020 grazie al firmware N950FXXSBDTED.

Oltre alle 25 correzioni di Android e alle 29 per la personalizzazione Samsung One UI, unite a qualche generico perfezionamento di stabilità, Samsung Galaxy Note 8 non ottiene altre novità. Naturalmente si rimane su Android 9 Pie.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Galaxy Z Flip e Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Note 8 stanno ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2020 anche in Italia, partendo dai dispositivi no brand.

Potete verificare l’arrivo dell’aggiornamento per il vostro smartphone seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso negativo non disperate: ci vorrà solo qualche ora di attesa.

