Alcuni giorni fa vi avevamo parlato della funzione “zoom ravvicinato” per la serie Samsung Galaxy S20. La feature, legata alla presenza del nuovo firmware ATE6, era inizialmente indirizzata al mercato coreano e pochi altri, ma in queste ore apprendiamo che il firmware G98xBXXU2ATE6 per Samsung Galaxy S20 è attualmente in fase di rollout in Olanda e Belgio.

Novità firmware G98xBXXU2ATE6 Samsung Galaxy S20

Il firmware G98xBXXU2ATE6 per Samsung Galaxy S20 porta con sé la possibilità di attivare la funzione di “zoom ravvicinato” non appena ci si avvicini molto ad un soggetto. Questa, se tappata, permette di scattare una foto molto ravvicinata con tanto di alcuni feedback in tempo reale pensati per consigliare all’utente di avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto inquadrato.

Assieme alla funzione di zoom ravvicinato, il firmware G98xBXXU2ATE6 permette anche di disattivare l’animazione di sblocco utilizzando il sensore per le impronte digitali integrato nel display. Per gestire la funzione è necessario seguire il percorso Impostazioni > Dati biometrici e sicurezza > Impronte digitali e da qui attivare/disattivare la voce “Mostra l’animazione quando sbloccato“.

I colleghi di Galaxyclub indicano che il firmware ha un peso di 306,41 MB sul Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, e che non sembrano essere presenti ulteriori novità software.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20

Come abbiamo sottolineato ad inizio apertura articolo, l’aggiornamento al firmware G98xBXXU2ATE6 è attualmente in fase di propagazione in Europa, e più specificamente in Olanda e Belgio. Per scaricare l’update basta utilizzare il classico pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e Installa. È molto probabile che anche i terminali italiani di Samsung verranno aggiornati nel corso dei prossimi giorni.