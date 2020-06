La giornata di oggi, 10 giugno 2020, è stata particolarmente prolifica in fatto di aggiornamenti software per smartphone Android e a fare la voce grossa è – tanto per cambiare – ancora una volta Samsung, che in queste ore ha iniziato ad aggiornare diversi modelli alle ultime patch di sicurezza mensili. Batte un paio di colpi niente male anche OPPO con la ColorOS 7 per altri due modelli.

Samsung Galaxy A20e, A41, A70, Note 10, Note 10+: le novità degli aggiornamenti

Giusto questa mattina vi abbiamo segnalato un atteso update per Samsung Galaxy Note 9, ma è già arrivato il momento di tornare a parlare di aggiornamenti targati Samsung e questa volta, sebbene meno interessanti in fatto di contenuti, si segnalano per il numero di modelli coinvolti: Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A20e.

Per quasi tutti questi modelli sono in arrivo le patch di sicurezza di giugno 2020, rectius la SMR (Security Maintenance Release), che contiene sia i fix di Google che quelli specifici di Samsung (tra cui Start Screen, Secure Folder, Music Share e DeX Mode).

In particolare, Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ stanno ricevendo la build N97xFXXU4CTE9 per effetto di un pacchetto OTA da 765 MB. Il registro delle modifiche spiega le dimensioni generose degli aggiornamenti menzionando correttivi relativi alla Fotocamera, alla connettività Wi-Fi e al touchscreen. Inoltre, sebbene non menzionata, è stata aggiunta la funzione che permette di inviare SMS ed effettuare chiamate da smartwatch e tablet sfruttando la SIM dello smartphone.

Passando a Samsung Galaxy A70 troviamo il nuovo firmware A705FNXXU5BTF1 con alcuni miglioramenti (stabilità del GPS, registrazione video super stable e compatibilità con app di terze parti), ma tristemente le patch di sicurezza rimangono ferme ad aprile 2020.

Samsung Galaxy A20e e Samsung Galaxy A41, invece, si aggiungono al già piuttosto lungo elenco di device della casa sudcoreana aggiornati alle patch di sicurezza di giugno 2020. Per nessuno dei due purtroppo ci sono nuove feature da segnalare, entrambi hanno comunque Android 10 (anche se Samsung Galaxy A41 con la One UI 2.1, mentre Samsung Galaxy A20e con la One UI 2.0). In ogni caso, Samsung Galaxy A20e sta passando alla nuova build A202FXXU3BTE2, mentre il nuovo arrivato alla A415FXXU1ATE5. Nel caso di Samsung Galaxy A41, in particolare, l’aggiornamento pesa 168 MB e migliora la stabilità generale e quella della Fotocamera (in alcuni casi sta arrivando un update diverso con ancora le patch di aprile).

OPPO F9 e OPPO F9 Pro: le novità dell’aggiornamento

Con un post sul proprio forum ufficiale, OPPO ha comunicato l’avvio del roll out di un nuovo aggiornamento software per i modelli OPPO F9 e OPPO F9 Pro: entrambi stanno ricevendo la versione stabile della ColorOS 7 con base Android 10.

Insomma, la nuova e nettamente migliorata interfaccia proprietaria del brand cinese continua a diffondersi su un numero crescente di modelli. Le novità sono le stesse che vi avevamo segnalato in precedenza: la ColorOS 7 introduce un profondo rinnovamento, toccando la parte grafica della UI, le gesture di navigazione, Smar Sidebar, gli screenshot e portando funzioni proprie di Android 10 come il tema scuro, la Focus Mode e tanto altro. Non mancano numerosi altri affinamenti e novità sotto il profilo della sicurezza.

Dal momento che si tratta di un major update, OPPO ha già fatto sapere che il roll out della ColorOS 7 con Android 10 per OPPO F9 e OPPO F9 Pro, avverrà in maniera graduale, per scongiurare la presenza di bug importanti. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il post sul forum ufficiale del brand cinese.

Come aggiornare Samsung Galaxy A20e, A41, A70, Note 10, Note 10+, OPPO F9 e F9 Pro

Se per OPPO F9 e F9 Pro vi abbiamo rimandati alle indicazioni ufficiali, per tutti gli smartphone Samsung elencati gli aggiornamenti sono già in distribuzione anche in Europa, potete verificarne la disponibilità entrando in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.