La settimana di Huawei si conclude all’insegna degli aggiornamenti software: sono quattro i dispositivi del produttore cinese che in queste ore stanno ricevendo nuovi e vari update e si tratta nello specifico di Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Plus, Huawei Y9 (2019) e del tablet Huawei MediaPad M6. Andiamo a scoprire le novità di questi nuovi aggiornamenti firmati Huawei.

Huawei MediaPad M6: le novità dell’aggiornamento

Il più interessante degli aggiornamenti di oggi è senza dubbio quello che sta arrivando a bordo del tablet Huawei MediaPad M6, con particolare riferimento al modello 8.4 LTE. Il device sta infatti ricevendo la EMUI 10.1, portata al debutto da Huawei P40 e Huawei P40 Pro e in progressiva diffusione sulla line-up del produttore.

L’aggiornamento è in distribuzione mediante l’app di supporto – come sempre, sarà un roll out graduale – e porta, oltre alle novità della nuova versione dell’interfaccia, anche le patch di sicurezza di aprile 2020. Il pacchetto OTA in arrivo pesa ben 1,85 GB e la build è la EMUI 10.1.0.135.

Il registro delle modifiche ne menziona diverse: dall’affinamento della UI complessivamente considerata, alla modalità Split screen per un multitasking più avanzato, senza dimenticare la Dark mode, App multiplier, il Multi-Device Control Panel, il Multi-Device browsing, MeeTime per la condivisione della schermata.

Va sottolineato che, dopo l’installazione, non è consigliato il reset del dispositivo, in quanto la reinstallazione delle app di Google, per quanto possibile, non sarebbe semplicissima (abbiamo realizzato una guida apposita). In ogni caso, una volta riavviato il dispositivo al termine dell’update, l’utente viene accolto da una serie di informazioni e istruzioni per sfruttare al meglio il device.

Previous Next Fullscreen

Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Plus, Huawei Y9 (2019): le novità degli aggiornamenti

Passando agli aggiornamenti in arrivo per gli smartphone Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Plus e Huawei Y9 (2019), non ci sono novità particolarmente significative da segnalare, tutti e tre gli smartphone stanno infatti ricevendo solo le ultime patch di sicurezza mensili. Vediamo qualche dettaglio in più.

Huawei Nova 5T – che, complice un drastico calo di prezzo, è diventato uno degli smartphone più facili da consigliare – sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2020 per effetto di un file OTA da 128 MB che introduce la build EMUI 10.0.0.211. Il changelog non menziona altre novità, mentre per la EMUI 10.1, in test in versione beta, l’attesa non è ancora giunta al termine.

Huawei Y9 (2019) sta ricevendo esattamente le stesse patch di sicurezza, in questo caso però il pacchetto OTA pesa 102 MB e la nuova build è la EMUI 9.1.0.282. Insomma, la differenza sostanziale attiene al fatto che il device è ancora fermo ad Android 9 Pie. Huawei ha fatto sapere su Twitter che la gamma Y9 riceverà Android 10 e quindi la EMUI 10, tuttavia per ora non ha fornito indicazioni sulle tempistiche.

Huawei P Smart Plus, modello dell’anno 2018, sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2020 al pari degli altri due smartphone citati. In questo caso l’OTA pesa 120 MB, la build in arrivo è la EMUI 9.0.1.297 e, esattamente come per i device trattati qui sopra, il registro delle modifiche non fa menzione di altre novità.

Come aggiornare Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Plus, Huawei Y9 (2019) e Huawei MediaPad M6

Per tutti i dispositivi descritti i nuovi aggiornamenti verranno rilasciati gradualmente, pertanto nelle prime ore li riceveranno pochi utenti, ma poi non tarderanno a diffondersi. Soprattutto nel caso di Huawei MediaPad M6 non sarebbe una cattiva idea eseguire un backup di tutti i dati prima di procedere all’installazione.

Il percorso da seguire per controllare la disponibilità del nuovo update sul vostro terminale è il solito: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Avete già ricevuto il nuovo aggiornamento sui vostri Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Plus, Huawei Y9 (2019) e Huawei MediaPad M6? Ditecelo nei commenti.