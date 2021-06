Alzi la mano chi non ha mai usato Google Maps come navigatore durante un viaggio o un semplice spostamento in città. E alzi la mano anche chi non ha mai riscontrato un’anomalia o un problema nell’app, prima o durante il suo utilizzo. La guida di oggi è pensata solo ed esclusivamente ai secondi, quelli più onesti (no, il calcio non c’entra nulla): ecco 8 cose che puoi fare quando Google Maps non funziona.

1. Aggiorna l’app

Google Maps potrebbe non funzionare, o meglio, alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili, perché la versione dell’app è ormai divenuta obsoleta. In questo caso la soluzione è aggiornare l’applicazione da Google Play Store (telefoni Android) o da App Store (iPhone), per poi riprovare di nuovo a usarla.

Aggiornare Google Maps da Google Play Store

Apri il Play Store Tocca la foto del profilo in alto a destra Pigia su “Gestisci app e dispositivo” Seleziona “Aggiornamenti disponibili” Fai tap su “Aggiorna” accanto a Maps per avviare l’aggiornamento Apri di nuovo l’app dopo l’aggiornamento per vedere se funziona

Aggiornare Google Maps da App Store

Apri l’App Store Pigia sulla foto del profilo in alto a destra Tocca l’opzione “Aggiornamenti disponibili” e individua Maps Fai tap su “Aggiorna” per procedere con l’aggiornamento

Nota: su iPhone o iPad ti potrebbe essere richiesto di inserire di nuovo il tuo ID Apple e la password a esso associata.

2. Svuota la cache ed elimina i dati dell’app

Un’altra soluzione ai problemi di Google Maps è svuotare la cache ed eliminare in via definitiva i dati dell’app memorizzati nello spazio di archiviazione del proprio dispositivo. Ecco come devi fare se hai un telefono Android:

Apri Impostazioni Vai su “Applicazioni” Scorri in basso fino a trovare Maps Tocca “Memoria archiviazione” Pigia su “Svuota cache” in basso a destra Fai tap su “Cancella dati” in basso a sinistra

Nota: questa operazione non può essere eseguita su iPhone.

3. Disinstalla e reinstalla l’app

Se Google Maps continua a non funzionare, sui device iOS puoi provare a disinstallare e reinstallare l’app. Di seguito la procedura da seguire:

Tocca e tieni premuto sull’app per alcuni secondi Pigia su “Rimuovi app” dal menu che si apre Vai su App Store, digita “google maps” e tocca “Ottieni” per avviare il download Fai tap su Apri per verificare se ora funziona in maniera corretta

Nota: prima di lanciare il download potresti dover digitare di nuovo il tuo ID Apple e la password.

4. Google Maps non funziona ancora? Concedi l’autorizzazione per accedere alla posizione

Uno dei problemi più frequenti che si verifica è l’impossibilità per Google Maps di trovare la destinazione inserita, con quest’ultima che viene contrassegnata in rosso. Per risolvere è sufficiente concedere all’app l’accesso alla posizione. Ecco come devi fare.

Sui telefoni Android

Apri Impostazioni Seleziona “Applicazioni” Scorri fino a trovare Maps Tocca “Autorizzazioni” Individua “Geolocalizzazione” sotto la scheda “Rifiutate” Aggiungi un segno di spunta accanto a “Consenti solo mentre l’app è in uso” o “Consenti sempre”

Su iPhone

Apri Impostazioni Scorri in basso fino a trovare Google Maps Tocca “Posizione” Aggiungi un segno di spunta accanto a “Mentre usi l’app” o “Sempre” Sposta da sinistra a destra (posizione ON) la levetta accanto a “Posizione esatta”, al fine di consentire all’app di usare la tua posizione esatta

5. Verifica che la connessione Internet sia attiva

A volte succede di visualizzare il messaggio “Impossibile stabilire una connessione”. L’avviso non fa altro che segnalare come il telefono non sia in grado di connettersi a Internet, per questo motivo se provi a effettuare una ricerca vedrai la mappa rimanere sempre nello stesso punto riportando il pallino grigio. Anzitutto, verifica che la connessione Internet sia attiva e di non aver per sbaglio attivato la modalità Aereo.

Disattivare la modalità aereo su Android

Trascina il dito dall’alto verso il basso dalla parte superiore dello schermo Tocca l’icona dell’aereo (“Modalità offline”) per farla passare da blu (accesa) a grigia (spenta) Riattiva la connessione Wi-Fi o i dati mobili

Disattivare la modalità aereo su iPhone

Scorri il dito verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di Controllo Tocca l’icona dell’aereo per spegnerla e disattivare così la modalità aereo Attiva ora la connessione Wi-Fi o i dati mobili

6. Assicurati di usare il tuo account Google

Essendo un servizio di Google, Maps è strettamente collegato al tuo account. Quando salvi luoghi da visitare, parcheggi o altro ancora, in automatico li stai salvando all’interno dell’account Google. Ecco perché, se usi Maps con un account diverso, non troverai nessuno dei tuoi “preferiti”, un problema soprattutto se ciò succede in occasione di una vacanza pianificata nel dettaglio giorni prima. Ti spieghiamo come fare per superare anche quest’ostacolo:

Apri Google Maps Tocca la foto del profilo in alto a destra Pigia sull’icona freccia giù accanto al nome Seleziona l’account Google che desideri usare

7. Controlla che le impostazioni del navigatore siano corrette

Se Google Maps non dovesse ancora funzionare dopo i tentativi descritti qui sopra, il problema potrebbe dipendere da alcune errate impostazioni del navigatore. Per accedervi apri l’app, tocca la foto del profilo, seleziona “Impostazioni”, dopodiché vai su “Impostazioni navigatore”. Di seguito una lista dei problemi più frequenti.

L’audio è troppo basso nonostante il volume del telefono sia al massimo

Nella sezione “Suono e voce”, sotto “Volume indicazioni” seleziona “Alto”.

Il percorso che mi fa fare è sempre troppo lungo, non entro mai in autostrada

Sotto “Opzioni percorso” verifica di lasciare disattivate le voci “Evita autostrade”, “Evita pedaggi” ed “Evita traghetti”.

Quando sono sotto la galleria o dopo il tramonto non riesco a vedere bene la mappa sullo schermo del telefono

Tocca “Autom.” (“Automatica”) sotto “Combinazione di colori” nella sezione “Visualizzazione mappa”.

Non vedo più né i limiti di velocità né a quanto sto viaggiando

Sotto l’intestazione “Opzioni di guida” sposta la levetta da sinistra a destra (posizione ON) accanto alle voci “Limiti di velocità” e “Tachimetro”

Non sento più la notifica audio che Google Maps invia in automatico in prossimità di un autovelox

Nella scheda “Suono e voce” sposta la levetta da sinistra (posizione OFF) a destra (posizione ON) accanto all’opzione “Riproduci segnali audio”.

Le indicazioni del navigatore sono riprodotte in inglese o in un’altra lingua incomprensibile

Da “Impostazioni navigatore” torna indietro (freccia in alto a sinistra), tocca “Lingua dell’app” e aggiungi un segno di spunta accanto a “Italiano”.

Nota: a meno che non sia stato tu a modificarle in precedenza, le impostazioni automatiche del navigatore sono settate in modo che tu possa utilizzare l’app nel migliore dei modi.

8. Scarica una mappa da usare offline quando sai che Google Maps non funzionerà per assenza di rete

Sei sai già che nel luogo dove sei diretto Google Maps non funzionerà per assenza di rete, esiste comunque una comoda soluzione: scaricare una mappa da utilizzare offline. Ecco quali sono i passaggi da compiere:

Apri Google Maps Cerca la località dove sei diretto Scorri dal basso verso l’alto la parte inferiore dello schermo Tocca l’icona dei tre puntini in alto a destra Fai tap su Scarica mappa offline Trascina i bordi blu dell’area della mappa di cui desideri ricevere le indicazioni stradali offline Tocca su “Scarica” per avviare il download della mappa

Nota: maggiore è l’area della mappa da scaricare, più pesante sarà il download in termini di upload.

Importante: la mappa viene scaricata nella memoria interna del telefono, puoi però scegliere di archiviarla su una scheda microSD. Per farlo, assicurati per prima cosa di inserirne una nel tuo telefono, dopodiché apri Google Maps, tocca l’immagine del profilo e “Mappe offline”; da qui pigia sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra (“Impostazioni”), quindi sotto “Preferenze per l’archiviazione” scegli prima “Dispositivo” e poi “Scheda SD”.

Una volta scaricata la mappa offline, puoi usare Google Maps anche se sei in una zona senza copertura di rete. Non devi fare alcuna operazione diversa dal normale, ti basta semplicemente lanciare Maps e cercare la destinazione dove sei diretto, a patto però che rientri nell’area geografica scaricata in precedenza.

Esistono comunque delle limitazioni nell’usare l’app offline anziché con i dati mobili attivi. Ad esempio, non puoi visualizzare sulla mappa altri percorsi alternativi, che di solito vengono indicati con il messaggio “Durata simile” o “+ x minuti senza pedaggio”. Inoltre, se usi Google Maps offline non puoi essere aggiornato in tempo reale sulle condizioni del traffico lungo il percorso o su un eventuale incidente, indicazioni che si rivelano fondamentali invece in più di un’occasione, in particolare nei lunghi spostamenti dalla propria abitazione verso la località scelta per trascorrere le proprie vacanze estive o invernali.

Conclusioni

La nostra guida sui problemi e le soluzioni da prendere quando Google Maps non funziona termina qui. Prima di andare, ti segnaliamo che per la stesura di questo approfondimento abbiamo impiegato un Samsung Galaxy A52 e un iPhone 12 Pro Max. Soprattutto riguardo al primo, se hai uno smartphone Android di un produttore diverso potresti trovare alcuni passaggi diversi rispetto a quelli descritti qui sopra.

