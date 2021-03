Ti sei stancato di navigare in Internet lentamente, o di avere poco campo nel telefono, e per questo stai prendendo in considerazione l’idea di attivare una delle offerte Vodafone pensate per la rete domestica o per la rete mobile. Si tratta di una decisione che, quasi sempre, si rivela corretta. È risaputo, infatti, che la copertura Vodafone è tra le migliori in Italia, come testimoniano le indagini svolte da aziende terze, le quali in più di un’occasione hanno premiato la rete GigaNetwork in ambito mobile.

Prima però di sottoscrivere online o in negozio una qualsiasi offerta, ti consigliamo prima di tutto di effettuare la verifica sulla copertura della rete Vodafone nella zona dove abiti o dove hai intenzione di andare a vivere, nell’eventualità di un trasferimento in un altro comune. Si tratta di un’operazione molto importante, soprattutto se risiedi in un comune isolato o hai già avuto in precedenza problemi con altri operatori di telefonia cellulare e/o fissa, problemi che sono magari alla base della tua scelta.

In questo articolo spiegheremo in dettaglio come verificare la copertura Vodafone, iniziando prima con la rete mobile (dove ci concentreremo anche sulla nuova tecnologia 5G) per poi passare alla rete fibra e ADSL. Se siete interessati a un argomento in particolare, cliccate su una delle voci presenti nell’elenco qui sotto per andare subito al capitolo dedicato.

Indice

Come verificare la copertura Vodafone della rete mobile

Cominciamo, dunque, con la verifica della copertura della rete mobile di Vodafone. Se è vero che la maggior parte delle persone è interessata a sapere se con il proprio telefono navigherà in maniera fluida e veloce su Internet sotto la rete 4G, non è ormai più trascurabile il dato delle persone che hanno acquistato uno smartphone compatibile con il nuovo standard 5G, e sottoscritto una delle offerte già disponibili per connettersi a Internet alla massima velocità. Per questo motivo abbiamo scelto di dividere questa sezione in due sottocapitoli, dedicando il primo alla rete 5G e il secondo alla tecnologia 4G.

5G

Al momento la copertura della rete 5G Vodafone è limitata alle più grandi città italiane. Per verificare se il tuo comune è raggiunto dalla GigaNetwork 5G di Vodafone è sufficiente collegarsi alla pagina Giga Speed del sito vodafone.it, aprire il link Verifica la copertura nella tua città e, nella nuova schermata che si apre, digitare il nome del proprio comune di residenza. Attendi ora il caricamento delle informazioni da visualizzare sulla mappa: se la tua area è coperta dal 5G di Vodafone comparirà la spunta verde accanto al bollino rosso 5G, in caso contrario ci sarà una crocetta rossa che indicherà l’assenza della rete richiesta.

Per comodità ecco l’elenco dei comuni già raggiunti dalla GigaNetwork 5G di Vodafone:

Roma

Milano

Torino

Bologna

Napoli

Assago

Bollate

Bresso

Carugate

Cassina de’ Pecchi

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Cusano Milanino

Garbagnate Milanese

Lainate

Legnano

Melegnano

Novate Milanese

Opera

Parabiago

Pessano con Bornago

Pioltello

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

San Giorgio su Legnano

San Giuliano Milanese

Sedriano

Segrate

Senago

Sesto San Giovanni

Solaro

Trezzano sul Naviglio

Importante: ci sono anche altri comuni italiani che beneficiano della rete veloce Vodafone ma che non navigano in 5G, bensì in 4.5G (la GigaNetwork 5G viene definita un’evoluzione di quest’ultima). I principali comuni coperti dalla tecnologia 4.5G sono Agrigento, Firenze, Palermo, Taranto, Genova, Livorno, Verona, Bari, Rimini, Lecce, Frosinone, Siracusa e Treviso. Per l’elenco completo dei comuni visita la pagina GigaSpeed a questo indirizzo.

4G

Anche la verifica relativa alla copertura Vodafone della rete 4G richiede l’utilizzo dello strumento di cui abbiamo già parlato qui sopra. Per maggiore comodità vai direttamente alla pagina Rete Veloce – Copertura Giga Network (clicca qui), quindi digita il nome del comune dove abiti nel box grigio posizionato in alto a sinistra, e clicca sulla lente d’ingrandimento per avviare la ricerca. Dopo pochi secondi il sistema restituirà il risultato: la spunta verde accanto al simbolo rosso del 4G indica che c’è copertura del segnale, la crocetta rossa invece corrisponde a un esito negativo.

Qualora si dovesse verificare il secondo caso, suggeriamo di ripetere la ricerca per accertarti che le cose stiano realmente così: se il risultato del test dovesse essere confermato, potrebbe essere una buona idea rivolgersi a un operatore telefonico diverso, ad esempio prendendo in considerazione le offerte TIM.

Come verificare la copertura Vodafone della fibra

Cambiamo ora argomento, e dalla rete mobile passiamo a quella fissa, concentrandoci prima sulla fibra e poi sulla linea ADSL. Per verificare la copertura della rete fibra Vodafone collegati alla pagina Offerte Internet Casa, scegli una delle promozioni disponibili e clicca sul tasto Verifica la copertura; si aprirà una nuova schermata, dove dovrai inserire l’indirizzo, il numero civico e il comune di residenza. Fatto questo clicca sul bottone Verifica copertura: in pochi secondi riceverai un riepilogo completo dell’offerta che puoi attivare, insieme al prezzo mensile e le velocità stimate in download e upload (più il dato riferito alla latenza). Inoltre, nella stessa pagina comparirà un breve riepilogo dell’ordine, inclusi i costi ricorrenti dell’offerta e i prodotti inclusi.

Volendo, puoi anche scegliere di parlare con un operatore, semplicemente cliccando sull’opzione Ti chiama Vodafone: dovrai indicare il numero di cellulare a cui vuoi essere contattato e accettare i termini della privacy.

Importante: a questo indirizzo c’è l’elenco aggiornato dei comuni coperti dalla fibra ottica di Vodafone.

Come verificare la copertura Vodafone della rete ADSL

La procedura di verifica per la copertura della rete Vodafone ADSL è identica rispetto a quella della più veloce fibra. Per capire se la tua abitazione è servita dalla tecnologia ADSL, misto fibra/rame o fibra è sufficiente osservare il colore del bollino che compare tra i risultati della verifica: verde indica che la casa è raggiunta dalla banda ultralarga, il colore giallo segnala invece la presenza del servizio in fibra ottica mista rame (FTTC, Fibre to the Cabinet), il rosso dell’ADSL, con rete di accesso FTTE.

Se non conosci la differenza tra le tre differenti tecnologie appena citate ti invitiamo a prendere visione della pagina Infotecnologie di Vodafone a questo link.

Come attivare un’offerta Vodafone

Una volta accertata la copertura Vodafone nella zona dove si abita, e se le condizioni economiche sono ritenute soddisfacenti, è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta. Hai tre opzioni: sottoscrivere il contratto online, per telefono, oppure recarti in negozio. Se preferisci quest’ultima soluzione ti consigliamo di usare lo strumento Trova Negozio (disponibile a questo indirizzo), grazie al quale puoi trovare agevolmente il punto vendita più vicino alla tua abitazione.

Invece, se ritieni migliore la seconda opzione (per telefono quindi) è sufficiente cliccare sul bottone verde Ti chiamiamo gratis nella pagina di riepilogo che compare dopo la verifica della copertura. Dopo pochi minuti verrai ricontattato da un operatore che ti illustrerà tutti i dettagli dell’offerta: se le condizioni economiche esposte a voce sono di tuo gradimento, dovrai soltanto confermare la volontà di procedere con l’attivazione.

La terza via – sottoscrizione della proposta online – è quella più veloce. Una volta eseguita la verifica della copertura basta infatti pigiare sul bottone rosso Attiva subito, e nella nuova schermata che si apre compilare i campi delle seguenti schede: Informazioni personali, Numero di telefono, Consegna, Conferma e paga. A questo proposito, il documento di identità che andrai a inserire nella prima sezione (Informazioni personali) dovrà essere lo stesso che presenterai poi all’addetto che procederà con l’attivazione della linea.

In caso di problemi

Per qualsiasi tipo di problema che dovessi riscontrare prima, durante o dopo la verifica della copertura, rivolgiti all’assistenza Vodafone. Ci sono due tipi di assistenza, una telefonica e l’altra online. Per ricevere aiuto via telefono contatta il 190 da rete fissa o mobile: la telefonata è gratuita per i clienti Vodafone, invece i non clienti pagheranno in base al piano del proprio operatore. Se scegli l’opzione online hai a disposizione più canali:

Vodafone.it : tramite TOBi, l’assistente digitale di Vodafone disponibile a questa pagina

: tramite TOBi, l’assistente digitale di Vodafone disponibile a questa pagina app myVodafone : l’applicazione include l’assistente TOBi ed è scaricabile gratuitamente da smarphone Android e iPhone

: l’applicazione include l’assistente TOBi ed è scaricabile gratuitamente da smarphone Android e iPhone Facebook : tramite lo staff che gestisce la pagina ufficiale Facebook @vodafoneit

: tramite lo staff che gestisce la pagina ufficiale Facebook @vodafoneit Twitter: digita l’hashtag #tw190 per ricevere aiuto dal team che c’è dietro l’account ufficiale @VodafoneIT

